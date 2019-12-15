В бухте Севастополя затонул док со списанной подлодкой 🔊 Воспроизвести © Константин Михальчевский РИА Новости



В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, сообщает



«Сегодня ночью (15 декабря. — RT) в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380», — цитирует помощника директора предприятия по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачёва РИА Новости.



Он отметил, что лодка всплыла и находится на плаву.



По предварительным данным, инцидент произошёл из-за технического состояния дока. В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, сообщает RT «Сегодня ночью (15 декабря. — RT) в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380», — цитирует помощника директора предприятия по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачёва РИА Новости.Он отметил, что лодка всплыла и находится на плаву.По предварительным данным, инцидент произошёл из-за технического состояния дока. На предприятии уточнили, что затонувший плавдок не принадлежит заводу.



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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что затонувшая в бухте Севастополя подлодка будет отбуксирована к месту утилизации в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.



«Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке — завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации», — рассказал он.



По его словам, плавучий док тоже утилизируют.



Также он заявил, что работы по ограждению разлива нефтепродуктов на месте происшествия оперативно завершены. Развозжаев уточнил, что этот инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии. russian.rt.com Категории: технологии, чп и криминал Ключевые слова: ЧП, подлодка, Севастополь, Крым — статья прочитана 144 раза Комментарии