В Черное море вошел американский эсминец 🔊 Воспроизвести © Фото : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Эсминец "Росс" ВМС США. Архивное фото



Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной, передает



Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".



Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".



Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток. Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной, передает РИА Новости Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, нато, учения, Черное море, ВМФ США — статья прочитана 159 раз Комментарии