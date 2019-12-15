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В Черное море вошел американский эсминец

© Фото : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Эсминец "Росс" ВМС США. Архивное фото


Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной, передает РИА Новости.

Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
РИА Новости
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Россия, нато, учения, Черное море, ВМФ США
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добавлена сегодня, 15 декабря, 18:52

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