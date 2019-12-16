Загрузка... В США снимут телесериал о коррупции и невиданной лжи в Украине 🔊 Воспроизвести Дональда Трампа / © https://vremya.com.ua/



Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в результате поездки в Украину собрал очень много полезной для США информации. Уровень коррупции и лжи в Украине не просто запредельный, он не вкладывается в здоровую голову.



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Так, по словам Джулиани, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке. «Что удалось добыть?» — спросил президент США. «Больше, чем вы можете представить», — ответил Джулиани. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в результате поездки в Украину собрал очень много полезной для США информации. Уровень коррупции и лжи в Украине не просто запредельный, он не вкладывается в здоровую голову.Об этом сообщает ВРЕМЯ со ссылкой на The Wall Street Journal.Так, по словам Джулиани, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке. «Что удалось добыть?» — спросил президент США. «Больше, чем вы можете представить», — ответил Джулиани. Адвокат утверждает, что сейчас работает над отчетом для Трампа, который хочет вместить в 20-страничный документ. Джулиани признался, что его усилия были «оправданными, чтобы защитить деньги американских налогоплательщиков и Украину от аферистов, которые ценой жизней собственного народа сколотили аферу века».



Кроме того, помощник Трампа работает над документальным сериалом, который готовит к показу телеканал One America News.



В ленте пойдет речь о расследовании против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы со стороны Украины.



Джулиани утверждает, что события последних 5 лет в Украине можно охарактерезовать как самую кровавую и грандиозную аферу 21 века.



Адвокат Трампа заявил, что Украину и украинский народ использовали недобросовестные американские чиновники и их украинские агенты. Они опустошили и фактически разрушили страну преследуя свои меркантильные цели. Жаль, что за это отдали жизни столько людей. Загрузка... vremya.com.ua Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Украина, кино, коррупция География: Украина — статья прочитана 192 раза Комментарии