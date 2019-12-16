Крым никого не интересует. Макрон и Меркель умывают руки 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Никольский



Чешский аналитик Тереза Спенцерова (Tereza Spencerová) в еженедельном интервью для «Парламентни листы» комментирует прошедший в Париже саммит в нормандском формате, а также приковавшие к себе большое внимание выборы в Великобритании, в которых нет никакой определенности, хотя ситуация очень серьезная.



Parlamentní listy: Впервые по прошествии большого срока прошли переговоры о Донбассе в так называемом нормандском формате. По общей оценке, «Путин и Зеленский договорились о том, что нужно договориться». Но все равно говорят о подвижках. Почему комментаторы столь сдержаны в оценках?



Тереза Спенцерова: Это была первая встреча президентов, поэтому ее стоит расценивать как «прощупывание почвы». Кроме того, по прошествии пяти лет после Майдана проблем накопилось столько, что, пожалуй, крайне наивно было бы ожидать какого-то принципиального прорыва уже при первой возможности. Тем более что во время саммита в Париже дома у Зеленского возникла угроза «майдана против капитуляции», то есть против капитуляции перед Россией. Правда, согласно опросам 75% украинцев хотели бы мирного соглашения с Россией и нормализации отношений, но остальные настроены националистически и воинственно. Кроме того, за последние годы эти люди сумели занять важные государственные посты, поэтому их силу, воззрения и готовность действовать нельзя недооценивать. В этой связи даже намек на договор о газе (будь то о его транзите через Украину или о выплате российских долгов) является своего рода «огромным прогрессом». Но я отметила, прежде всего, насколько «тихо» на саммите вели себя Макрон и Меркель. Чешский аналитик Тереза Спенцерова (Tereza Spencerová) в еженедельном интервью для «Парламентни листы» комментирует прошедший в Париже саммит в нормандском формате, а также приковавшие к себе большое внимание выборы в Великобритании, в которых нет никакой определенности, хотя ситуация очень серьезная.Впервые по прошествии большого срока прошли переговоры о Донбассе в так называемом нормандском формате. По общей оценке, «Путин и Зеленский договорились о том, что нужно договориться». Но все равно говорят о подвижках. Почему комментаторы столь сдержаны в оценках?Это была первая встреча президентов, поэтому ее стоит расценивать как «прощупывание почвы». Кроме того, по прошествии пяти лет после Майдана проблем накопилось столько, что, пожалуй, крайне наивно было бы ожидать какого-то принципиального прорыва уже при первой возможности. Тем более что во время саммита в Париже дома у Зеленского возникла угроза «майдана против капитуляции», то есть против капитуляции перед Россией. Правда, согласно опросам 75% украинцев хотели бы мирного соглашения с Россией и нормализации отношений, но остальные настроены националистически и воинственно. Кроме того, за последние годы эти люди сумели занять важные государственные посты, поэтому их силу, воззрения и готовность действовать нельзя недооценивать. В этой связи даже намек на договор о газе (будь то о его транзите через Украину или о выплате российских долгов) является своего рода «огромным прогрессом». Но я отметила, прежде всего, насколько «тихо» на саммите вели себя Макрон и Меркель.



— Великобританию ожидают выборы. В последние дни горячую тему реализации Брексита «гасили» фотографией, которая якобы свидетельствует об уровне британского здравоохранения: на фото — мальчик, лежащий в больнице на полу. Возродится ли в Великобритании социализм, который обещает Джереми Корбин? А если победит Джонсон, которого ненавидят СМИ, продолжится ли «подъем популизма»?



— Если я не ошибаюсь, то в Великобритании выборы проходят уже сегодня. Поэтому, как мне кажется, мы можем просто дождаться результатов и не тратить время на предположения типа «а что, если бы». Я только позволю себе одно замечание насчет Бориса Джонсона, которого «ненавидят СМИ», как Вы говорите. Не забывайте, что в последние месяцы, а главное в последние недели, много выдуманной грязи вылилось и на Джереми Корбина, который для одних — антисемит, а для других — обычный русский агент… А если прибавить к этому тонны пропаганды во имя Брексита и против него, а также невероятные противоречия в предвыборных опросах, которые то подтверждают однозначный триумф Брексита, то почти равные шансы, то, как я думаю, для рядового британца, особо не интересующегося политикой, сегодняшние выборы — дело скучное и непонятное. Интересно будет узнать, чем они в итоге закончатся, потому что результат может быть каким угодно.



— Трамп встретился с Лавровым. Вы пишете, что, по всей видимости, они о чем-то договорились… Неужели о полном выходе американцев из Сирии? Или о чем-то насчет Украины? Вопрос, что может пообещать Трамп, не натолкнувшись на сопротивление Конгресса США или не напросившись на очередное расследование. Кстати, есть ли новые опросы о популярности у общественности Трампа?



— Хочу уточнить, что писала я совсем противоположное: судя по всему, они ни о чем не договорились. И, главное, потому, о чем вы говорите: у Трампа и так мало пространства для маневра, и договариваться с ним о чем-то не имеет особого смысла. Уже несколько раз становилось отчетливо ясно, что всегда, когда Трамп «инстинктивно» встает на позитивный путь (например, он хотел вывести войска из Афганистана и Сирии), перед ним вырастает непреодолимая стена сопротивления (ее выстраивают либо представители ВПК, либо старые неоконсерваторы, либо новые либералы — да кто угодно). Это понимает уже весь мир и учится с этим жить.



Тем не менее я полагаю, что разговор Трампа с Лавровым с глазу на глаз мог быть интересным как минимум потому, что из него можно было бы многое узнать о том, как функционирует глобальная держава.



Что касается последних опросов о Трампе, то, по-моему, ничего принципиально нового они не рассказывают. Попытки Демократической партии устроить Трампу импичмент на людей уже не действуют. В октябре интерес общественности к этому достиг своего пика и с тех пор стабильно снижался, а количество сторонников импичмента и его противников почти сравнялось… Скукота.



— Сначала всех крайне возмутило, а теперь уже никого не трогает незаконное турецкое вторжение на курдские территории на севере Сирии. Все потому, что к этой теме вообще утрачен или интерес, или потому, что там не происходит ничего интересного: курды «поджали хвост», Асад промямлил что-то о суверенитете, американцы радуются, а России вообще все безразлично?



— Лично мне кажется, что Европа «затихла», в первую очередь, потому, что Турция поставила ее перед четким выбором: либо без курдов, но с Анкарой в НАТО, либо с курдами, но без Анкары. И Европа не ломала голову над гиперсложной и судьбоносной дилеммой, а просто приняла прагматичное решение. Как в поговорке, своя рубашка ближе к телу.



— Кто-то, по-видимому, заинтересован в том, чтобы превратить убийство грузина в Берлине в очередное «дело Скрипаля». Меркель возмущенно выслала двух российских дипломатов, а Путин утверждает, что не знает, о чем идет речь. Возможно, чешские СМИ нам что-то не договаривают? И вообще что Вы думаете о сенсационном открытии французской печати: якобы секретная опергруппа российского ГРУ располагала базой в горах на французской территории, откуда делала вылазки для диверсий на Западе?



— Обе эти истории мне кажутся весьма трудными для понимания и плохо подтвержденными. Поэтому я слежу за ними в полглаза. Кстати, масштаба «Скрипалей» эти скандалы определенно не достигли. Но, по-моему, симптоматично, что разразились они в Германии и Франции. Ведь их лидеры все больше стремятся к сотрудничеству с Москвой. В случайности я не верю, и ясно, что в обоих государствах есть силы, которые не хотят сближения с Россией и обладают возможностями саботировать эти процессы. Кстати, Меркель уже на всякий случай поспешила заверить, что убийство грузинского полевого командира чеченского джихада никак не повлияет на отношения с Россией. Посмотрим, но вообще я склонна ей верить.



— На что в ближайшие дни нам стоит обратить внимание?



— Несомненно, Великобритания будет во многих отношениях главной темой…



Автор: Ярослав Полански (Jaroslav Polanský) для Parlamentní listy, Чехия, перевод Оба государства снова по-своему выстраивают отношения с Россией, и никакой «российский Крым» их на самом деле уже не интересует. Украина, а тем более непослушная Украина, для них стала обузой. Но они также осознают, что для США, по крайней мере для некоторых американских кругов, Киев является стратегически важным инструментом, с помощью которого можно заставить России потратить массу сил. Поэтому Германия и Франция зависли где-то посередине и болтаются «ни туда, ни сюда». С одной стороны — их интересы, а с другой — интересы Соединенных Штатов. В итоге весь саммит Меркель и Макрон", мягко говоря, просто «пересидели, и, перестраховываясь, никак не поддерживали Украину, в отличие от предыдущих лет. Они позволили ситуации развиваться естественным образом. Поэтому Зеленский неизбежно должен был прийти к выводу, что в Европе настоящих союзников у него немного. А те, что есть, «легковесы», такие как страны Прибалтики или наш Петршичек (министр иностранных дел Чехии —прим. перев.).— Если я не ошибаюсь, то в Великобритании выборы проходят уже сегодня. Поэтому, как мне кажется, мы можем просто дождаться результатов и не тратить время на предположения типа «а что, если бы». Я только позволю себе одно замечание насчет Бориса Джонсона, которого «ненавидят СМИ», как Вы говорите. Не забывайте, что в последние месяцы, а главное в последние недели, много выдуманной грязи вылилось и на Джереми Корбина, который для одних — антисемит, а для других — обычный русский агент… А если прибавить к этому тонны пропаганды во имя Брексита и против него, а также невероятные противоречия в предвыборных опросах, которые то подтверждают однозначный триумф Брексита, то почти равные шансы, то, как я думаю, для рядового британца, особо не интересующегося политикой, сегодняшние выборы — дело скучное и непонятное. Интересно будет узнать, чем они в итоге закончатся, потому что результат может быть каким угодно.— Хочу уточнить, что писала я совсем противоположное: судя по всему, они ни о чем не договорились. И, главное, потому, о чем вы говорите: у Трампа и так мало пространства для маневра, и договариваться с ним о чем-то не имеет особого смысла. Уже несколько раз становилось отчетливо ясно, что всегда, когда Трамп «инстинктивно» встает на позитивный путь (например, он хотел вывести войска из Афганистана и Сирии), перед ним вырастает непреодолимая стена сопротивления (ее выстраивают либо представители ВПК, либо старые неоконсерваторы, либо новые либералы — да кто угодно). Это понимает уже весь мир и учится с этим жить.Тем не менее я полагаю, что разговор Трампа с Лавровым с глазу на глаз мог быть интересным как минимум потому, что из него можно было бы многое узнать о том, как функционирует глобальная держава.Что касается последних опросов о Трампе, то, по-моему, ничего принципиально нового они не рассказывают. Попытки Демократической партии устроить Трампу импичмент на людей уже не действуют. В октябре интерес общественности к этому достиг своего пика и с тех пор стабильно снижался, а количество сторонников импичмента и его противников почти сравнялось… Скукота.— Лично мне кажется, что Европа «затихла», в первую очередь, потому, что Турция поставила ее перед четким выбором: либо без курдов, но с Анкарой в НАТО, либо с курдами, но без Анкары. И Европа не ломала голову над гиперсложной и судьбоносной дилеммой, а просто приняла прагматичное решение. Как в поговорке, своя рубашка ближе к телу.— Обе эти истории мне кажутся весьма трудными для понимания и плохо подтвержденными. Поэтому я слежу за ними в полглаза. Кстати, масштаба «Скрипалей» эти скандалы определенно не достигли. Но, по-моему, симптоматично, что разразились они в Германии и Франции. Ведь их лидеры все больше стремятся к сотрудничеству с Москвой. В случайности я не верю, и ясно, что в обоих государствах есть силы, которые не хотят сближения с Россией и обладают возможностями саботировать эти процессы. Кстати, Меркель уже на всякий случай поспешила заверить, что убийство грузинского полевого командира чеченского джихада никак не повлияет на отношения с Россией. Посмотрим, но вообще я склонна ей верить.— Несомненно, Великобритания будет во многих отношениях главной темой…Автор: Ярослав Полански (Jaroslav Polanský) для Parlamentní listy, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: аналитика, Крым, Меркель, Макрон — статья прочитана 205 раз Комментарии