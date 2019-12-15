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«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной
Правая сторона тела актрисы Анастасии Заворотнюк, парализованная из-за опухоли головного мозга, может навсегда остаться обездвиженной, несмотря на реабилитацию. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника, в центре реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится уже три месяца, однако улучшений нет.
«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пояснил информированный источник.
Он отметил, что актриса передвигается на коляске, за ней ухаживают мама и муж.
«Рамблер» писал, что в августе стало известно о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. При этом семья актрисы долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что у Заворотнюк паралич и состояние сопора. Позднее друг Петра Чернышева рассказал «Комсомольской правде», что лечение дало хорошие результаты и есть надежда, что Анастасия Заворотнюк полностью поправится.
Об этом сообщает .
news.rambler.ru
Ключевые слова: актриса, операция, Заворотнюк
География: Россия
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