«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной 🔊 Воспроизвести



Правая сторона тела актрисы Анастасии Заворотнюк, парализованная из-за опухоли головного мозга, может навсегда остаться обездвиженной, несмотря на реабилитацию. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал Mash.



По словам источника, в центре реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится уже три месяца, однако улучшений нет.



«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пояснил информированный источник.



Он отметил, что актриса передвигается на коляске, за ней ухаживают мама и муж.



«Рамблер» писал, что в августе стало известно о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. При этом семья актрисы долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что у Заворотнюк паралич и состояние сопора. Позднее друг Петра Чернышева рассказал «Комсомольской правде», что лечение дало хорошие результаты и есть надежда, что Анастасия Заворотнюк полностью поправится.



Об этом сообщает Правая сторона тела актрисы Анастасии Заворотнюк, парализованная из-за опухоли головного мозга, может навсегда остаться обездвиженной, несмотря на реабилитацию. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал Mash.По словам источника, в центре реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится уже три месяца, однако улучшений нет.«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пояснил информированный источник.Он отметил, что актриса передвигается на коляске, за ней ухаживают мама и муж.«Рамблер» писал, что в августе стало известно о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. При этом семья актрисы долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что у Заворотнюк паралич и состояние сопора. Позднее друг Петра Чернышева рассказал «Комсомольской правде», что лечение дало хорошие результаты и есть надежда, что Анастасия Заворотнюк полностью поправится.Об этом сообщает . news.rambler.ru Категории: общество, культура, здоровье Ключевые слова: актриса, операция, Заворотнюк География: Россия — статья прочитана 280 раз Комментарии