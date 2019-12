Загрузка... Грете Тунберг не досталось места в немецком поезде 🔊 Воспроизвести Грета Тунберг на COP25 в Мадриде



Инициатор движения Fridays for Future опубликовала фото, на котором она сидит на полу в немецком скоростном поезде. Грета Тунберг заявила, что конференция по климату в Мадриде провалилась. Она едет домой, сообщает



Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг возвращается на родину после четырехмесячного отсутствия и посещения ряда крупных мероприятий по защите климата на двух континентах. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала девушка в своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье. Инициатор движения Fridays for Future опубликовала фото, на котором она сидит на полу в немецком скоростном поезде. Грета Тунберг заявила, что конференция по климату в Мадриде провалилась. Она едет домой, сообщает DW Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг возвращается на родину после четырехмесячного отсутствия и посещения ряда крупных мероприятий по защите климата на двух континентах. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала девушка в своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье. Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 December 2019







Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети посочувствовали Грете и воспользовались поводом, чтобы выразить критику в отношении госконцерна Deutsche Bahn.



Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям.



Активистка посетила продолжающуюся 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде и выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. Однако девушка не намерена прекращать активную деятельность в сфере защиты климата.



"Что бы ни случилось, мы не сдадимся. Мы только начали", - подчеркнула Тунберг, ставшая инициатором и лицом глобального молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).



It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 December 2019







Между тем участники COP25 все еще не пришли к единой позиции по итоговым документам мероприятия. Заключительное пленарное заседание изначально должно было завершиться еще 13 декабря, однако его продлили сначала до 14 декабря, а затем - до утра следующего дня.



В августе активистка пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, принимая участие в протестах в защиту климата в разных штатах. После этого она планировала направиться в Чили на международную конференцию, однако из-за вспыхнувших в южноамериканской республике протестов мероприятие было перенесено в Испанию, поэтому шведской школьнице пришлось вновь пересечь Атлантику.



Грета Тунберг написала в Twitter, что ей пришлось добираться из Мадрида домой, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда. Deutsche Bahn в ответ упрекнул ее в недостоверности информации.



Немецкий скоростной поезд ICE



Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за "поддержку в борьбе с изменением климата" и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, "было бы еще лучше", если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.



Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 December 2019







Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата в Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.



Грета Тунберг признала, что проблемы нет



После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию. "Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала Тунберг в Twitter. Она отметила, что переполненные поезда - это "серьезный знак", означающий, что спрос на железнодорожные поездки очень большой.



На Всемирной конференции ООН (COP25), которая проходила с 2 по 15 декабря, Тунберг выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. После окончания саммита Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в итальянском Турине, а затем отправилась домой в Швецию.



Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в климатическом саммите ООН. После этого Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в разных штатах.



Журнал Time объявил 16-летнюю экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг человеком года. Об этом сообщается на сайте издания.



Издание обосновало свой выбор необычайной популярностью Тунберг и важностью ее идей.



Грета Тунберг начала глобальное движение за экологию в 2018 году, пропуская школу. Она проводила дни, сидя перед зданием шведского парламента с табличкой «Школьная забастовка за климат». В 2019 году 16-летняя школьница выступила перед главами государств в ООН, встретилась с папой римским, обменялась колкостями с президентом США и вдохновила 4 млн человек присоединиться к глобальной забастовке 20 сентября 2019 года, устроив крупнейшую экологическую акцию в истории. Лексикографы из словаря Коллинза назвали придуманное Тунберг словосочетание «климатическая забастовка» словом года.



«Мы не можем просто продолжать жить, как будто завтрашнего дня не существует, потому что он существует», — приводит издание цитату активистки.



