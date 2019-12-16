TUT.BY: надежды на Москву нет — для погашения госдолга Минск обратился к Пекину 🔊 Воспроизвести



Белоруссия возьмёт у Банка развития Китая займ на сумму в $500 млн, сообщает TUT.BY. Минск пошёл на такой шаг, потому что потерял надежду привлечь кредит правительства России. К тому же страна не получила седьмой транш от Евразийского фонда стабилизации и развития. Деньги нужны Минску для погашения госдолга и поддержания золотовалютных резервов, отмечает издание.



Белоруссия возьмёт у Китая в кредит $500 млн, сообщает TUT.BY. Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, одобрив тем самым проект «Соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Белоруссией и Шанхайским филиалом Банка развития Китая».



В документе говорится, что заём привлечён до конца 2019 года и рассчитан на пять лет, отмечает издание. Минск взял деньги «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Белоруссией и Китаем». Белоруссия возьмёт у Китая в кредит $500 млн, сообщает TUT.BY. Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, одобрив тем самым проект «Соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Белоруссией и Шанхайским филиалом Банка развития Китая».В документе говорится, что заём привлечён до конца 2019 года и рассчитан на пять лет, отмечает издание. Минск взял деньги «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Белоруссией и Китаем».



Оригинал новости ИноТВ Информация о том, что Минфин Белоруссии работает над привлечением займа, стала известна ещё летом этого года. Минск стал вести интенсивные переговоры с китайского стороной из-за того что потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму в $600 млн. К тому же Белоруссия не получила седьмой транш от Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн, что только усугубило ситуацию, отмечает TUT.BY. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: отношения, Россия, Китай География: Белоруссия — статья прочитана 214 раз Комментарии