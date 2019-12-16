В Сейме Литвы пообещали увеличить пособия на детей 🔊 Воспроизвести © CC0 / pixabay



Парламентарий Томас Томилинас считает, что рост выплат поспособствует борьбе с бедностью и снижению уровня эмиграции. Сейм Литвы скорректировал законопроект, предложенный правительством, по увеличению универсальных пособий на детей, сообщает



В следующем году предлагают выплачивать семьям 60 и 100 евро в месяц для многодетных и малообеспеченных семей.



Как отметил заместитель председателя Комитета Сейма по социальным вопросам и труду Томас Томилинас, новая формула "детских" выплат – это решающий шаг в борьбе с бедностью и социальной изоляцией. Кроме того, депутат считает, что пособия помогут снижению уровня эмиграции. Парламентарий Томас Томилинас считает, что рост выплат поспособствует борьбе с бедностью и снижению уровня эмиграции. Сейм Литвы скорректировал законопроект, предложенный правительством, по увеличению универсальных пособий на детей, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.В следующем году предлагают выплачивать семьям 60 и 100 евро в месяц для многодетных и малообеспеченных семей.Как отметил заместитель председателя Комитета Сейма по социальным вопросам и труду Томас Томилинас, новая формула "детских" выплат – это решающий шаг в борьбе с бедностью и социальной изоляцией. Кроме того, депутат считает, что пособия помогут снижению уровня эмиграции. Если Сейм примет предложение, то около 521,9 тысячи детей получат универсальное пособие. Также дополнительные выплаты будут предоставлены почти 151,6 тысячи детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида.



Отмечается, что универсальное пособие на ребенка выплачивают и в других странах ЕС – Ирландии, Бельгии, Дании, Польше и Швеции.



Более полумиллиона детей в Литве получают "детские деньги". В этом году пособие составляет 50 евро в месяц. Также увеличены пособия для детей с ограниченными возможностями, кроме того, дополнительные деньги выплачиваются на каждого ребенка из многодетной и малообеспеченной семьи.



Ранее премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что с 1 января следующего года пособия могут вырасти на 20 евро. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: правительство, дети, выплаты — статья прочитана 169 раз Комментарии