Загрузка... Как будут работать ТЦ Литвы в праздничные дни 🔊 Воспроизвести



Руководство сети уже традиционно сокращает время работы магазинов на зимних каникулах, чтобы сотрудники могли провести время с семьями, сообщает



Сокращенные дни и выходные руководство торговых сетей вводит для того, чтобы все сотрудники смогли отмечать большие праздники со своими семьями и друзьями.



Lidl



Сеть магазинов Lidl не будет работать в первый день католического Рождества и в Новый год. Это уже третий раз, когда Lidl Lietuva принимает такое решение. 24 декабря – магазины открыты с 08:00 до 18:30, в Рождество магазины закрыты по всей Литве, 26 декабря магазины открыты с 10:00 до 19:30, 31 декабря магазины открыты с 08:00 до 20:00, 1 января – магазины закрыты по всей Литве. Руководство сети уже традиционно сокращает время работы магазинов на зимних каникулах, чтобы сотрудники могли провести время с семьями, сообщает Sputnik Литва . В Литве крупные торговые сети изменили свой график работы на праздники.Сокращенные дни и выходные руководство торговых сетей вводит для того, чтобы все сотрудники смогли отмечать большие праздники со своими семьями и друзьями.Сеть магазинов Lidl не будет работать в первый день католического Рождества и в Новый год. Это уже третий раз, когда Lidl Lietuva принимает такое решение. 24 декабря – магазины открыты с 08:00 до 18:30, в Рождество магазины закрыты по всей Литве, 26 декабря магазины открыты с 10:00 до 19:30, 31 декабря магазины открыты с 08:00 до 20:00, 1 января – магазины закрыты по всей Литве. Iki



В канун Рождества магазины открыты с 08:00 до 20:00, 25 декабря магазины закрыты по всей Литве, 26 декабря магазины открыты с 09:00 до 22:00, 31 декабря магазины открыты с 08:00 до 20:00, в первый день Нового года магазины закрыты по всей Литве.



Norfa



24 декабря рабочий день в Norfa сокращается на два часа, в Рождество магазины закрыты по всей Литве, 31 декабря рабочий день сокращается на час, 1 января магазины закрыты по всей Литве.



Maxima



В канун Рождества магазины открыты с 08:00 до 19:00, в Рождество магазины закрыты по всей Литве, 26 декабря магазины открыты с 09:00 до 22:00, 31 декабря магазины открыты с 08:00 до 21:00, 1 января магазины открыты с 12:00 до 22:00, за исключением пяти магазинов в Вильнюсе.



Rimi



24 декабря магазины открыты с 08:00 до 20:00 (hyper) и до 19:00, 18:00, 17:00 в малые в зависимости от города,в Рождество магазины закрыты по всей Литве, 26 декабря магазины открыты с 09:00 до 20:00, 31 декабря магазины открыты с 08:00 до 20:00.



С прошлого года Министерство социального обеспечения и труда вместе с Ассоциацией торговых предприятий и литовскими профсоюзами обсуждали возможность официально сделать Рождество и Пасху выходными днями для работников торговых сетей. Предполагается, что такая мера повысит доходы и производительность труда.



Крупные торговые сети дают выходные своим сотрудникам по большим праздникам по собственному желанию. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: график работы, магазины, праздник География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии