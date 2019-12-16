В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из РФ врага 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Алексей Витвицкий



Ранее польский лидер Анджей Дуда назвал Москву "партнером и соседом", с которым Варшава согласна не по всем вопросам, но с которым необходимо вести переговоры. Варшава никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, заявил глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский. Об этом сообщает



Так он прокомментировал высказывание польского лидера во время саммита НАТО в Лондоне о том, что Москва не является врагом НАТО.



"Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - заявил Щерский. Ранее польский лидер Анджей Дуда назвал Москву "партнером и соседом", с которым Варшава согласна не по всем вопросам, но с которым необходимо вести переговоры. Варшава никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, заявил глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство Reuters.Так он прокомментировал высказывание польского лидера во время саммита НАТО в Лондоне о том, что Москва не является врагом НАТО."Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - заявил Щерский. По словам политика, французскому президенту Эмманюэлю Макрону, выступившему на саммите НАТО в Лондоне с предложением пересмотреть отношения с Москвой, не удалось повлиять на позицию Дуды. Щерский считает, что сегодня возможности для диалога с РФ "ограничены", однако более открытое взаимодействие сторон все же возможно.



"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе", - заявил он.



Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров удивился заявлению Щерского, отметив, что совсем недавно польские власти выступали с русофобскими высказываниями. В интервью RT он заявил, что со стороны Польши было ошибкой представлять РФ "чуть ли не главным врагом Европы".



"Поэтому будем надеяться, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление. Наш президент неоднократно говорил, что мы за сотрудничество со всеми державами мира, в том числе и с Европой", - заявил сенатор.



Ранее Дуда назвал Россию "партнером и соседом", с которым Варшава согласна не по всем вопросам, но с которым необходимо вести переговоры.



В Совфеде предположили, что слова польского президента отражают позицию его американского коллеги Дональда Трампа. Российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций, несмотря на свои слова.



Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров заявлял, что в отношениях между странами – членами НАТО наметился кризис. По его словам, в альянсе нет единства, в том числе по позиции в отношении РФ.



Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, однако страны Балтии поддерживают миф о "российской угрозе" для наращивания контингента НАТО и военной техники на своих границах и оправдания значительных расходов на оборону. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, отношения, Дуда География: Польша — статья прочитана 247 раз Комментарии