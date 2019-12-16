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«Никогда ещё энергообеспечение не было таким дорогим и ненадёжным»: соратник Меркель встал на защиту «Северного потока — 2»



Где ЕС будет брать в следующие десятилетия электричество, чтобы осуществить свою амбициозную «зелёную сделку», задаётся вопросом однопартиец Ангелы Меркель Фридрих Мерц в статье для Die Welt. Ведь Германия как страна с самой крупной в Европе промышленностью закрывает все свои электростанции, работающие на угле и ядерном топливе, а США и вовсе вводят санкции против «одного из важнейших газопроводов из России» — «Северного потока — 2», недоумевает немецкий политик.

С этой недели полёт на Луну называется в Европе «зелёной сделкой», пишет в статье для немецкой газеты Die Welt однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель, один из лидеров Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

«70 лет назад амбициозные американцы хотели приземлиться на Луне. Так же и сегодня европейцы вознамерились жить через 30 лет c нулевым балансом выбросов углерода», — поясняет немецкий политик.
Вот только где Европа будет брать в следующие десятилетия электричество, чтобы ей удалась эта трансформация? — недоумевает Мерц.

Германия как страна с самой крупной в Европе промышленностью закрывает все свои электростанции, работающие на угле и ядерном топливе, напоминает соратник Меркель.

В то же время, продолжает Мерц, американское правительство вводит новые санкции против «одного из важнейших газопроводов из России» — «Северного потока — 2».

При этом развитие газотранспортной сети «с севера на юг и так уже отстаёт от плана на несколько лет», подчёркивает немецкий политик.

«Никогда еще энергообеспечение Германии не было таким дорогим и ненадёжным, и именно сейчас Европейская комиссия захотела осуществить свою «зелёную сделку», — поражается

однопартиец канцлера ФРГ.

А все те, кто полагает, что этого удастся добиться «благодаря ветру и солнцу, глубоко ошибаются», констатировал Фридрих Мерц.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, Еврокомиссия, маршрут, СП-2
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добавлена сегодня, 16 декабря, 16:00

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