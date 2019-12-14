Турпоток в Калининградскую область бьёт рекорды 🔊 Воспроизвести



Калининградская область в этом году бьёт рекорды по количеству туристов. Если суммировать тех, кто уже побывал в Янтарном крае, и тех, кто забронировал гостиницы до конца года, то получится примерно 1 млн 740 тыс. человек. Из них 200 тысяч иностранцы. Таков прогноз регионального министерства культуры и туризма. Показатели выше на 15% аналогичных за прошлый год.



По данным властей, поспособствовало этому и введение электронных виз. По ним в Калининградскую область въехало уже более 70 тысяч человек. В основном это жители Литвы, Польши, Латвии, Германии и Эстонии. В этом году регион вновь стал победителем конкурса National Geographic Traveler в номинации «Лучший экскурсионный отдых».



АНДРЕЙ ЕРМАК, МИНИСТР ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: Калининградская область в этом году бьёт рекорды по количеству туристов. Если суммировать тех, кто уже побывал в Янтарном крае, и тех, кто забронировал гостиницы до конца года, то получится примерно 1 млн 740 тыс. человек. Из них 200 тысяч иностранцы. Таков прогноз регионального министерства культуры и туризма. Показатели выше на 15% аналогичных за прошлый год.По данным властей, поспособствовало этому и введение электронных виз. По ним в Калининградскую область въехало уже более 70 тысяч человек. В основном это жители Литвы, Польши, Латвии, Германии и Эстонии. В этом году регион вновь стал победителем конкурса National Geographic Traveler в номинации «Лучший экскурсионный отдых».АНДРЕЙ ЕРМАК, МИНИСТР ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: — Регион довольно часто не сходило в с первых полос и в очень позитивным контексте. С точки зрения туристской привлекательности, попадания в различные туристические рейтинги популярности у совершенно разных целевых аудиторий. В целом, год можно охарактеризовать успешным, особенно если его сравнивать с 2018, который был знаковым в связи с ЧМ, 2019 оказался даже немного лучше.







Источник: vesti-kaliningrad.ru Категории: в России Ключевые слова: Калининградская область, турпоток — статья прочитана 99 раз Комментарии