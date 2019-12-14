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Турпоток в Калининградскую область бьёт рекорды



Калининградская область в этом году бьёт рекорды по количеству туристов. Если суммировать тех, кто уже побывал в Янтарном крае, и тех, кто забронировал гостиницы до конца года, то получится примерно 1 млн 740 тыс. человек. Из них 200 тысяч иностранцы. Таков прогноз регионального министерства культуры и туризма. Показатели выше на 15% аналогичных за прошлый год.

По данным властей, поспособствовало этому и введение электронных виз. По ним в Калининградскую область въехало уже более 70 тысяч человек. В основном это жители Литвы, Польши, Латвии, Германии и Эстонии. В этом году регион вновь стал победителем конкурса National Geographic Traveler в номинации «Лучший экскурсионный отдых».

АНДРЕЙ ЕРМАК, МИНИСТР ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Регион довольно часто не сходило в с первых полос и в очень позитивным контексте. С точки зрения туристской привлекательности, попадания в различные туристические рейтинги популярности у совершенно разных целевых аудиторий. В целом, год можно охарактеризовать успешным, особенно если его сравнивать с 2018, который был знаковым в связи с ЧМ, 2019 оказался даже немного лучше.



Источник: vesti-kaliningrad.ru
Категории: в России
Ключевые слова: Калининградская область, турпоток
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добавлена сегодня, 14 декабря, 20:22

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