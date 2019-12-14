Согрет любовью и надеждой

Минувшая неделя стала особенной для членов вильнюсского Клуба ветеранов труда «Дружба»: концертом в Доме национальных общин ветераны отметили 60-летний юбилей существования своего клуба.Председатель клуба Лариса Есауленко, открывая концерт, подчеркнула, что на этом празднике присутствуют надёжные друзья и партнёры клуба – представители Департамента национальных меньшинств (Сигитас Шляжас) и Дома национальных общин Вильнюса (Альвида Гядаминскене).В этот вечер были сказаны добрые слова в память и о тех, кто был важной страницей в жизни клуба и кого уже нет с нами.Председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко, поздравляя юбиляров, обратила внимание собравшихся на огромный творческий опыт, накопленный коллективом, одним из старейших, если не в Литве, то в Вильнюсе – точно, за минувшие десятилетия.

- Огромное вам спасибо за то, что вы славите Литву на русском языке, - сказала Л.Рябенко.В программе концерта хора «Золотой возраст» (руководитель Сергей Диденка) были самые разные песни. Лариса Есауленко, говоря об этом, попросила прощения у публики за то, что не всё из репертуара, специально подобранного для юбилейного концерта, удастся исполнить так, как хотелось бы певицам, поскольку времени для шлифовки было очень мало.Дело в том, что недавно Клуб ветеранов труда «Дружба» организовал и с успехом провёл фестиваль «Звени, песня!», о котором рассказывал «Обзор». А такое масштабное мероприятие, как фестиваль, всегда требует очень много времени и сил.Но публика была благосклонна к юбилярам, впрочем, и самодеятельные артистки не давали повода для критики в свой адрес, выступая так проникновенно, что …сорвали поздравление доктора гуманитарных наук Елены Бахметьевой.Елена Петровна приготовила речь, чтобы поздравить юбиляров, но от нахлынувших от песен хора чувств не смогла произнести её у микрофона. Думается, что такую «неувязку» смело можно приравнивать к комплименту самого высокого уровня.К слову, вскоре, всего лишь через два года, свой юбилей будет отмечать и хор Клуба ветеранов труда «Дружба»…