Согрет любовью и надеждой

Минувшая неделя стала особенной для членов вильнюсского Клуба ветеранов труда «Дружба»: концертом в Доме национальных общин ветераны отметили 60-летний юбилей существования своего клуба.
Председатель клуба Лариса Есауленко, открывая концерт, подчеркнула, что на этом празднике присутствуют надёжные друзья и партнёры клуба – представители Департамента национальных меньшинств (Сигитас Шляжас) и Дома национальных общин Вильнюса (Альвида Гядаминскене).
В этот вечер были сказаны добрые слова в память и о тех, кто был важной страницей в жизни клуба и кого уже нет с нами.
Председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко, поздравляя юбиляров, обратила внимание собравшихся на огромный творческий опыт, накопленный коллективом, одним из старейших, если не в Литве, то в Вильнюсе – точно, за минувшие десятилетия.
- Огромное вам спасибо за то, что вы славите Литву на русском языке, - сказала Л.Рябенко.
В программе концерта хора «Золотой возраст» (руководитель Сергей Диденка) были самые разные песни. Лариса Есауленко, говоря об этом, попросила прощения у публики за то, что не всё из репертуара, специально подобранного для юбилейного концерта, удастся исполнить так, как хотелось бы певицам, поскольку времени для шлифовки было очень мало.
Дело в том, что недавно Клуб ветеранов труда «Дружба» организовал и с успехом провёл фестиваль «Звени, песня!», о котором рассказывал «Обзор». А такое масштабное мероприятие, как фестиваль, всегда требует очень много времени и сил.
Но публика была благосклонна к юбилярам, впрочем, и самодеятельные артистки не давали повода для критики в свой адрес, выступая так проникновенно, что …сорвали поздравление доктора гуманитарных наук Елены Бахметьевой.
Елена Петровна приготовила речь, чтобы поздравить юбиляров, но от нахлынувших от песен хора чувств не смогла произнести её у микрофона. Думается, что такую «неувязку» смело можно приравнивать к комплименту самого высокого уровня.
К слову, вскоре, всего лишь через два года, свой юбилей будет отмечать и хор Клуба ветеранов труда «Дружба»…
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского с юбилейного концерта хора Клуба ветеранов труда «Дружба»
В программе концерта хора «Золотой возраст» (руководитель Сергей Диденка) были самые разные песни. Лариса Есауленко, говоря об этом, попросила прощения у публики за то, что не всё из репертуара, специально подобранного для юбилейного концерта, удастся исполнить так, как хотелось бы певицам, поскольку времени для шлифовки было очень мало.
Дело в том, что недавно Клуб ветеранов труда «Дружба» организовал и с успехом провёл фестиваль «Звени, песня!», о котором рассказывал «Обзор». А такое масштабное мероприятие, как фестиваль, всегда требует очень много времени и сил.
Но публика была благосклонна к юбилярам, впрочем, и самодеятельные артистки не давали повода для критики в свой адрес, выступая так проникновенно, что …сорвали поздравление доктора гуманитарных наук Елены Бахметьевой.
Елена Петровна приготовила речь, чтобы поздравить юбиляров, но от нахлынувших от песен хора чувств не смогла произнести её у микрофона. Думается, что такую «неувязку» смело можно приравнивать к комплименту самого высокого уровня.
К слову, вскоре, всего лишь через два года, свой юбилей будет отмечать и хор Клуба ветеранов труда «Дружба»…
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского с юбилейного концерта хора Клуба ветеранов труда «Дружба»
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: клуб ветеранов труда «Дружба», Лариса Есауленко