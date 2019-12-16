Новые антитеррористические меры Швейцарии встревожили правозащитников 🔊 Воспроизвести Новый закон предусматривает возможность поместить тех, кого сочтут потенциальными террористами, под домашний арест или в специализированное учреждение. (© Marcel Bieri)



Правительство Швейцарии намерено задействовать новые инструменты для предотвращения терроризма. Для этого оно представило парламенту закон, который позволяет лучше отслеживать подозреваемых в терроризме и ограничивать их передвижения. Эти меры могут привести к целому ряду злоупотреблений, полагают правозащитные организации, сообщает Правительство Швейцарии намерено задействовать новые инструменты для предотвращения терроризма. Для этого оно представило парламенту закон, который позволяет лучше отслеживать подозреваемых в терроризме и ограничивать их передвижения. Эти меры могут привести к целому ряду злоупотреблений, полагают правозащитные организации, сообщает В будущем «потенциальных террористов» можно было бы легче отслеживать и ограничивать в свободе передвижений. С целью улучшения системы предотвращения терактов правительство Швейцарии собирается предоставить полиции новые инструменты, позволяющие ей «справляться с явлением радикализации во всей его комплексности» и лучше защищать население.



Чтобы иметь возможность действовать при первых признаках появления исламизма и радикальных религиозных настроений, которые могут привести к агрессии, Федеральный совет разработал закон, предусматривающий целый ряд полицейских мер вне уголовного судопроизводства. Например, федеральная полиция (Федпол) может потребовать от подозреваемого лица регулярно являться в полицейский участок, запретить ему или ей поддерживать контакт с определенными лицами, обязать оставаться в пределах определенного периметра, запретить покидать территорию Швейцарии или, наоборот, выслать обратно в свою страну. Сотрудники полиции смогут также использовать электронное наблюдение и отслеживание по мобильному телефону.



Несовершеннолетних это также коснется



Эта серия профилактических мер вызывает серьезную озабоченность у Платформы неправительственных организаций (Plateforme des organisations non gouvernementales), действующих в Швейцарии в области защиты прав человека. «Эти меры кажутся нам несоразмерными, поскольку носят крайне ограничительный характер и принимаются на основании простых подозрений, – говорит адвокат Ален Бовар (Alain Bovard) из швейцарского отделения Amnesty International. – Кроме того, эти меры могут применяться к несовершеннолетним, что противоречит Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка».



Фактически закон фактически предусматривает, что запрет на контакты и обязательство оставаться в пределах периметра может налагаться уже начиная с 12-летнего возраста, а домашний арест – с 15-летнего. НПО обеспокоены тем, что это может привести к стигматизации или даже криминализации молодых людей даже и без признания их виновными в совершении уголовного преступления.



Правительство признает, что его новый проект в некоторых аспектах «сопровождается значительными ограничениями основных свобод и прав человека, гарантированных Конституцией, а также международным публичным правом. Поэтому особое внимание в нем уделено принципам соразмерности и законности».



Нет списка террористических организаций



Федеральный совет также принял решение о внесении поправок в некоторые законы в русле осуществления Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. В частности, правительство решило воздержаться от составления списка организаций, признанных им террористическими, в пользу простого определения: «которые преследуют цель совершения преступных актов насилия, направленных на запугивание населения или принуждение государства или международной организации совершить какой-либо акт или воздержаться от его совершения».



Это слишком расплывчато, считает Ален Бовар: «Федеральный совет хочет запретить некоторые виды деятельности, но не уточняя, какие именно. Это оставляет за кантональными судьями большую свободу действий: поэтому в одном кантоне организация может быть признана террористической, а в другом – нет».



Риск для гуманитарных организаций



Новый законопроект предусматривает наказание лиц, вовлеченных в деятельность террористических организаций, но также и тех, кто их поддерживает – что может обернуться против гуманитарных работников на местах. «Запрет на деятельность в поддержку организаций, признанных террористическими, может привести к криминализации обычной работы нейтральных гуманитарных организаций и их сотрудников», – говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), представленном в ходе консультаций.



Объединенная платформа швейцарских НПО по правам человека обратилась к парламенту с просьбой вернуть данный законопроект правительству для усовершенствования. Если же парламент отклонит такое обращение, то платформа настоятельно призывает вновь избранных должностных лиц отменить по крайней мере самое ограничительное из всех положений – о домашнем аресте, а также исключить несовершеннолетних из сферы действия этих полицейских мер.



«Данные законодательные изменения могут привести к целому ряду злоупотреблений, поскольку касаются расплывчатых понятий и оставляют слишком много места для трактовки. Более того, мы остаемся в поле подозрений», – заключает Ален Бовар. swissinfo.ch Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: терроризм, закон, Швейцария, правозащитники — статья прочитана 58 раз Комментарии