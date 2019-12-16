Neue Zürcher Zeitung: конгресс США отвесил Турции «двойную пощёчину» 🔊 Воспроизвести



Американские конгрессмены уже давно «вне себя от ярости» из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 и военной операции Турции на севере Сирии, пишет Neue Zürcher Zeitung. И вот наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощёчину», сообщает швейцарское издание: признал геноцид армян и ввёл санкции против Анкары.



Уже давно не секрет, что конгресс США сильно охладел к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.



В частности, американских конгрессменов «привела в ярость» не только покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но и военная операция Турции на севере Сирии, уточняет автор статьи Петер Винклер.



И вот наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощёчину», сообщает журналист Neue Zürcher Zeitung. Уже давно не секрет, что конгресс США сильно охладел к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.В частности, американских конгрессменов «привела в ярость» не только покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но и военная операция Турции на севере Сирии, уточняет автор статьи Петер Винклер.И вот наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощёчину», сообщает журналист Neue Zürcher Zeitung.



По словам автора статьи, это «символический шаг», и принятая резолюция никого ни к чему не обязывает.



И тем не менее американский конгресс таким образом «сильно задел Турцию за живое», констатирует Винклер.



Впрочем, более конкретные последствия может иметь для Турции «вторая пощёчина», продолжает журналист швейцарского издания.



На днях после нескольких неудачных попыток и большинством голосов комитет сената США по внешней политике всё-таки принял закон, который предусматривает санкции против Турции, поясняет автор статьи.



В свою очередь, отмечает Петер Винклер, Анкара, «как и ожидалось», гневно отреагировала на подобные действия Вашингтона и уже далеко не в первый раз пригрозила принять ответные меры, если Соединённые Штаты действительно введут санкции против Турции из-за оборонной сделки с Россией



А тем временем из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 США уже исключили Турцию из программы по производству многоцелевых истребителей F-35, напоминает журналист Neue Zürcher Zeitung.



Оригинал новости ИноТВ «Первая затрагивает больную тему»: сенат США — как и ранее палата представителей — впервые формально признал геноцидом «турецкую резню армян» в 1915 году.По словам автора статьи, это «символический шаг», и принятая резолюция никого ни к чему не обязывает.И тем не менее американский конгресс таким образом «сильно задел Турцию за живое», констатирует Винклер.Впрочем, более конкретные последствия может иметь для Турции «вторая пощёчина», продолжает журналист швейцарского издания.На днях после нескольких неудачных попыток и большинством голосов комитет сената США по внешней политике всё-таки принял закон, который предусматривает санкции против Турции, поясняет автор статьи.В свою очередь, отмечает Петер Винклер, Анкара, «как и ожидалось», гневно отреагировала на подобные действия Вашингтона и уже далеко не в первый раз пригрозила принять ответные меры, если Соединённые Штаты действительно введут санкции против Турции из-за оборонной сделки с РоссиейА тем временем из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 США уже исключили Турцию из программы по производству многоцелевых истребителей F-35, напоминает журналист Neue Zürcher Zeitung. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, вооружение, Турция, С-400, F-35 — статья прочитана 233 раза Комментарии