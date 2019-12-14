Шахматный кубок мэра Клайпеды 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде 12 декабря прошёл шахматный турнир школьных команд на Кубок мэра 2019-2020 учебного года.



Встречу по быстрым шахматам с контролем времени 10 мин.+5 сек. на ход организовал Клайпедский центр самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис), судейство провёл Римвидас Лукошюс.



За шахматные доски сели 14 команд, включавшие четырёх игроков, из которых, как минимум, одна девочка.



Игры проходили по швейцарской системе в 6 туров.



Победили в Кубке мэра ученики гимназии «Айтваро», прошедшие турнир без поражений и не потерявшие ни одного командного очка. Результативно сыграли Дмитрий Яблоков, Илья Ионин, Артём Фёдоров и Анна Борисовайте.



На втором месте престижного в приморском городе шахматного соревнования - команда прогимназии имени М.Горького. У «горьковцев» четыре победы, одна ничья и одно поражение. Свои 9 очков из 12 возможных завоевали Арина Будяк, Матвей Пидлужный, Рубен Хачатрян, Андрей Халдеев, Ульяна Легензова. Встречу по быстрым шахматам с контролем времени 10 мин.+5 сек. на ход организовал Клайпедский центр самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис), судейство провёл Римвидас Лукошюс.За шахматные доски сели 14 команд, включавшие четырёх игроков, из которых, как минимум, одна девочка.Игры проходили по швейцарской системе в 6 туров.Победили в Кубке мэра ученики гимназии «Айтваро», прошедшие турнир без поражений и не потерявшие ни одного командного очка. Результативно сыграли Дмитрий Яблоков, Илья Ионин, Артём Фёдоров и Анна Борисовайте.На втором месте престижного в приморском городе шахматного соревнования - команда прогимназии имени М.Горького. У «горьковцев» четыре победы, одна ничья и одно поражение. Свои 9 очков из 12 возможных завоевали Арина Будяк, Матвей Пидлужный, Рубен Хачатрян, Андрей Халдеев, Ульяна Легензова.



Командам-призёрам вручены кубки, а каждый игрок этих команд награждён грамотой.











К слову, лидеры школьных команд Дмитрий Яблоков, Илья Ионин, Глеб Пидлужный, Ростислав Щекачёв являются финалистами чемпионата города по шахматам.



В пятёрке сильнейших команд турнира также представители прогимназии «Паюрио», набравшие восемь очков, и команда гимназии «Жалякальнё» с семью очками.



С сожалением стоит отметить, что почти половина учебных заведений города-порта не выставили команды. Даже некоторые призёры прошлых лет не сражались в этом году. Поэтому можно предположить, что древняя игра - шахматы, развивающая логику и память, формирующая быстроту реакции, дающая уверенность, является элитным видом спорта. Ведь красота шахматных комбинаций, изысканность партий приносит удовлетворение, дарит радостные мгновения только знающим тонкости игры.



Фото Любови Пидлужной, Армена Хачатряна и организаторов встречи



Третьими стали учащиеся лицея в таком составе: многократный чемпион Литвы и победитель «Кубка Арарата» Глеб Пидлужный, Кипрас Бертужис, Себастьянас Станкус и Эвита Гутаускайте. Лицеисты выиграли четыре игры и две проиграли, набрав восемь командных очков.Командам-призёрам вручены кубки, а каждый игрок этих команд награждён грамотой.К слову, лидеры школьных команд Дмитрий Яблоков, Илья Ионин, Глеб Пидлужный, Ростислав Щекачёв являются финалистами чемпионата города по шахматам.В пятёрке сильнейших команд турнира также представители прогимназии «Паюрио», набравшие восемь очков, и команда гимназии «Жалякальнё» с семью очками.С сожалением стоит отметить, что почти половина учебных заведений города-порта не выставили команды. Даже некоторые призёры прошлых лет не сражались в этом году. Поэтому можно предположить, что древняя игра - шахматы, развивающая логику и память, формирующая быстроту реакции, дающая уверенность, является элитным видом спорта. Ведь красота шахматных комбинаций, изысканность партий приносит удовлетворение, дарит радостные мгновения только знающим тонкости игры. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматы, кубок мэра Клайпеды География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 93 раза Комментарии