Пятница, тринадцатое… 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







В тринадцатом туре группового этапа баскетбольной Евролиги в Каунас наведалась «Валенсия», также, как и «Жальгирис», обретающаяся ныне в подвалах турнирной таблицы.



Иными словами, это был очень подходящий соперник для каунасского клуба, чтобы прервать наконец-то серию поражений, достигшую уже шести матчей.



Но, видать, пресловутое сочетание «пятница, тринадцатое» (да ещё и тринадцатый тур!) сказалось на игре «Жальгириса». Впрочем, если подойти к этому более серьёзно, то стоит отметить, что хозяева в этот раз несколько улучшили свою результативность при дальних бросках – снайперы «Жальгириса» из-за дуги попали 6 раз при 21 попытки, однако у «Валенсии» этот показатель всё равно оказался лучше – 13 из 29. Не удалось хозяевам и добиться преимущества под щитами – у «Жальгириса» 20 подборов, а у «Валенсии» - 24. Иными словами, это был очень подходящий соперник для каунасского клуба, чтобы прервать наконец-то серию поражений, достигшую уже шести матчей.Но, видать, пресловутое сочетание «пятница, тринадцатое» (да ещё и тринадцатый тур!) сказалось на игре «Жальгириса». Впрочем, если подойти к этому более серьёзно, то стоит отметить, что хозяева в этот раз несколько улучшили свою результативность при дальних бросках – снайперы «Жальгириса» из-за дуги попали 6 раз при 21 попытки, однако у «Валенсии» этот показатель всё равно оказался лучше – 13 из 29. Не удалось хозяевам и добиться преимущества под щитами – у «Жальгириса» 20 подборов, а у «Валенсии» - 24.



Продолжает пробуксовывать ЦСКА, совершивший в Израиле непривычно много для себя потерь – 17.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



13-й тур



«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) – 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24)



«Химки»: Д.Букер (24 очка + 10 подборов), А.Швед (22 + 8 передач),



«Альба»: Р.Гедрайтис (17 + 5 подборов).



«Фенербахче» (Турция) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 73:81 (22:20, 16:18, 11:21, 24:22)



«Фенербахче»: Д.Уильямс (16), Н. де Коло (13),



«Анадолу Эфес»: К.Симон (22 + 9 подборов), Ш.Ларкин (20).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Баскония» (Испания) – 64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16)



«Баскония»: Н.Стаускас (22).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА (Россия) – 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16)



«Маккаби»: С.Уилбекин (22 + 9 передач), О.Хантер (20 + 7 подборов),



ЦСКА: М.Джеймс (22).



«Реал» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 93:77 (21:10, 20:20, 31:18, 21:29).



«Жальгирис» (Литва) – «Валенсия» (Испания) – 82:86 (21:19, 27:28, 9:17, 25:22)



«Жальгирис»: Э.Улановас (16), Т.Уолкап (15 + 7 передач), Дж.Ландейл (12 + 4 подбора),



«Валенсия»: Л.Лабери (22 + 5 подборов).







«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 77:69 (14:15, 23:20, 24:15, 16:19).



АСВЕЛ (Франция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 89:82 (20:24, 18:21, 32:16, 19:21).



«Милан»: А.Гудайтис (12).



«Барселона» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 98:86 (28:23, 27:24, 16:18, 27:21)



«Барселона»: М.Миротич (23 + 7 подборов).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 11 побед, 2. «Реал» – 10, 3. «Барселона» - 9, 4. «Маккаби» – 9, 5. ЦСКА – 8, 6. «Панатинаикос» – 8, 7. «Химки» – 7, 8. «Милан» – 7, 9. «Баскония» – 6, 10. АСВЕЛ – 6, 11. «Олимпиакос» - 5, 12. «Црвена Звезда» – 5, 13. «Фенербахче» - 5, 14. «Валенсия» - 5, 15. «Бавария» - 5, 16. «Альба» – 4, 17. «Жальгирис» - 3, 18. «Зенит» - 3.



В итоге – седьмое поражение «Жальгириса» подряд. По мнению главного тренера каунасского клуба Шарунаса Ясикявичюса, команде нынче, прежде всего, нужны лидеры, которые вели бы вперёд одноклубников в каждом матче, а не через один. Возможно, такого лидера «Жальгирис» придётся поискать и в других клубах.Продолжает пробуксовывать ЦСКА, совершивший в Израиле непривычно много для себя потерь – 17.«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) – 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24)Д.Букер (24 очка + 10 подборов), А.Швед (22 + 8 передач),Р.Гедрайтис (17 + 5 подборов).«Фенербахче» (Турция) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 73:81 (22:20, 16:18, 11:21, 24:22)Д.Уильямс (16), Н. де Коло (13),К.Симон (22 + 9 подборов), Ш.Ларкин (20).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Баскония» (Испания) – 64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16)Н.Стаускас (22).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА (Россия) – 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16)С.Уилбекин (22 + 9 передач), О.Хантер (20 + 7 подборов),М.Джеймс (22).«Реал» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 93:77 (21:10, 20:20, 31:18, 21:29).«Жальгирис» (Литва) – «Валенсия» (Испания) – 82:86 (21:19, 27:28, 9:17, 25:22)Э.Улановас (16), Т.Уолкап (15 + 7 передач), Дж.Ландейл (12 + 4 подбора),Л.Лабери (22 + 5 подборов).«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 77:69 (14:15, 23:20, 24:15, 16:19).АСВЕЛ (Франция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 89:82 (20:24, 18:21, 32:16, 19:21).А.Гудайтис (12).«Барселона» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 98:86 (28:23, 27:24, 16:18, 27:21)М.Миротич (23 + 7 подборов).1. «Анадолу Эфес» – 11 побед, 2. «Реал» – 10, 3. «Барселона» - 9, 4. «Маккаби» – 9, 5. ЦСКА – 8, 6. «Панатинаикос» – 8, 7. «Химки» – 7, 8. «Милан» – 7, 9. «Баскония» – 6, 10. АСВЕЛ – 6, 11. «Олимпиакос» - 5, 12. «Црвена Звезда» – 5, 13. «Фенербахче» - 5, 14. «Валенсия» - 5, 15. «Бавария» - 5, 16. «Альба» – 4, 17. «Жальгирис» - 3, 18. «Зенит» - 3. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин — статья прочитана 97 раз Комментарии