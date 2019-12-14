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Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Об этом он сказал РИА Новости, сообщает RT.
Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.
«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.
russian.rt.com
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