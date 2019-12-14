Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа 🔊 Воспроизвести



Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.



Об этом он сказал РИА Новости, сообщает



Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.



«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.



Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.Об этом он сказал РИА Новости, сообщает RT Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён. russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: кризис, газ, Газпром, поставки, Нафтогаз — статья прочитана 192 раза Комментарии