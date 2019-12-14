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Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа



Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.

Об этом он сказал РИА Новости, сообщает RT.

Вместе с этим Витренко добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.

«Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: кризис, газ, Газпром, поставки, Нафтогаз
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добавлена сегодня, 14 декабря, 10:32

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