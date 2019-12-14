У «Славянского базара» рождается младший брат 🔊 Воспроизвести Витебск. Фото из архива "Обзора"







Новый фестивальный проект под названием "Арт-парад" был презентован 13 декабря в рамках фестиваля Riga Symphony, проходящего в эти дни в столице Латвии.



Представители фестивального проекта, которые также представляют дирекцию "Славянского базара" и центр культуры "Витебск", рассказали представителям фестивалей, ставших гостями Riga Symphony, о том, что пройдет в Витебске с 8 по 10 января 2020 года. А пройдет много интересного.



Конкурсные отборы в номинациях будут проходить в лучших концертных залах Центра культуры "Витебск". Финалисты выступят в гала- концерте в концертном зале "Витебск".



Участников конкурса, а также педагогов и руководителей коллективов ждут мастер-классы в разных направлениях вокального и хореографического жанров. Члены международного жюри и гости фестиваля смогут повысить профессиональный уровень и поделятся своими секретами мастерства. Представители фестивального проекта, которые также представляют дирекцию "Славянского базара" и центр культуры "Витебск", рассказали представителям фестивалей, ставших гостями Riga Symphony, о том, что пройдет в Витебске с 8 по 10 января 2020 года. А пройдет много интересного.Конкурсные отборы в номинациях будут проходить в лучших концертных залах Центра культуры "Витебск". Финалисты выступят в гала- концерте в концертном зале "Витебск".Участников конкурса, а также педагогов и руководителей коллективов ждут мастер-классы в разных направлениях вокального и хореографического жанров. Члены международного жюри и гости фестиваля смогут повысить профессиональный уровень и поделятся своими секретами мастерства. Предполагается, что всех провезут с экскурсией по Витебску.



Примечательно, что уже сейчас многие приняли приглашение поехать на "Арт-парад".



– Время для «Арт-парада» выбрано, на мой взгляд, удачное – с 8 по 10 января, в дни школьных и студенческих каникул, сразу после православного Рождества. К сожалению, не все начинающие артисты имеют возможность участвовать в конкурсах «Славянского базара». Для этого нужно пройти серьезный национальный отбор в своих странах. Поэтому мы решили расширить границы форума и пригласить творческих детей и молодежь не только в летний, но и в зимний фестивальный Витебск. На «Арт-параде» будет работать та же команда профессионалов, в жюри приглашены обладатели главных призов «Славянского базара». А жители и гости города получат еще один праздник, – отметил на недавней пресс-конференции директор центра культуры "Витебск", директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий.



Зимний конкурс пройдет в двух номинациях: вокал и хореография. Причем вокал не только эстрадный, но и народный, и академический. Возраст участников – от 7 до 25 лет. Могут подавать заявку как сольные исполнители, так и небольшие коллективы.



«Арт-парад» Глеб Лапицкий назвал младшим братом «Славянского базара». Кстати, в его логотипе также присутствует василек. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: "Славянский базар", Riga Symphony, "Арт-парад" География: Латвия, Рига — статья прочитана 160 раз Комментарии