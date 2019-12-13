В стене итальянской галереи нашли пропавшую картину Густава Климта 🔊 Воспроизвести Густав Климт, «Портрет женщины», 1916 © artchive.ru



В галерее современного искусства Ricci Oddi в Пьяченце случилось рождественское чудо: в стене здания обнаружили «Портрет женщины», картину австрийского художника, исчезнувшую в 1997 году.



Картину нашел садовник, очищавший фасад галереи от зарослей плюща. В стене он увидел потайную металлическую панель. Открыв ее, он обнаружил промежуток между внутренней и внешней стеной здания, в котором лежал черный пластиковый мешок.



«Я нашел коробку в черном мешке и сперва подумал, что это мусор, но потом позвонил начальству», — рассказал садовник. Представители галереи сообщили изданию В галерее современного искусства Ricci Oddi в Пьяченце случилось рождественское чудо: в стене здания обнаружили «Портрет женщины», картину австрийского художника, исчезнувшую в 1997 году.Картину нашел садовник, очищавший фасад галереи от зарослей плюща. В стене он увидел потайную металлическую панель. Открыв ее, он обнаружил промежуток между внутренней и внешней стеной здания, в котором лежал черный пластиковый мешок.«Я нашел коробку в черном мешке и сперва подумал, что это мусор, но потом позвонил начальству», — рассказал садовник. Представители галереи сообщили изданию The Telegraph , что были шокированы неожиданной находкой, оказавшейся полотном Густава Климта «Портрет женщины», которое пропало 23 года назад.



Произведение искусства, оцениваемое в €60 млн, полиция разыскивала с 1997 года. Детективы разрабатывали несколько версий исчезновения шедевра, в частности подозревали в краже одного из сотрудников, но подозрения не подтвердились. Ходили слухи, что картина попала в руки сатанинской секты. Теперь правоохранительные органы полагают, что полотно могло все время находиться в стенах галереи.



Источник: style.rbc.ru «Это лучший рождественский подарок», — отметила вице-президент галереи Лаура Бонфанти. По ее словам, для полной уверенности в подлинности картины проведут экспертизу, но по всем признакам «Портрет женщины» принадлежит кисти Климта — об этом свидетельствуют восковые печати и штампы на оборотной стороне картины. Такие же были на пропавшем полотне.Произведение искусства, оцениваемое в €60 млн, полиция разыскивала с 1997 года. Детективы разрабатывали несколько версий исчезновения шедевра, в частности подозревали в краже одного из сотрудников, но подозрения не подтвердились. Ходили слухи, что картина попала в руки сатанинской секты. Теперь правоохранительные органы полагают, что полотно могло все время находиться в стенах галереи. Категории: культура Ключевые слова: Густав Климт — статья прочитана 128 раз Комментарии