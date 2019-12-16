Герману Александровичу Шарову – 80 лет 🔊 Воспроизвести Сегодня, 16 декабря 2019 года, исполняется 80 лет доктору Герману Александровичу Шарову – известному специалисту в области измерительной техники сверхвысоких частот (СВЧ).



Герман Александрович родился 16 декабря 1939 года в г. Свердловске в семье военнослужащего.



В 1964 году, после окончания Ленинградского политехнического института (специальность «Радиофизика и электроника»), был направлен на работу в научную часть предприятия, известного в Вильнюсе под названием «трёх пятерок» (официальное название - организация а/я 50), которая в то время находилась в подчинении Совета народного хозяйства (Совнархоза) Литовской ССР.



В 1966 году организация а/я 50 была переподчинена Министерству радиопромышленности СССР и разделена на две - институт, получивший открытое название Вильнюсский НИИ радиоизмерительных приборов (ВНИИРИП), и завод ВЗРИП. Герман Александрович родился 16 декабря 1939 года в г. Свердловске в семье военнослужащего.В 1964 году, после окончания Ленинградского политехнического института (специальность «Радиофизика и электроника»), был направлен на работу в научную часть предприятия, известного в Вильнюсе под названием «трёх пятерок» (официальное название - организация а/я 50), которая в то время находилась в подчинении Совета народного хозяйства (Совнархоза) Литовской ССР.В 1966 году организация а/я 50 была переподчинена Министерству радиопромышленности СССР и разделена на две - институт, получивший открытое название Вильнюсский НИИ радиоизмерительных приборов (ВНИИРИП), и завод ВЗРИП. В НИИ Г.Шаров прошёл путь от молодого специалиста до заместителя директора НИИ по научной работе. Принимал активное участие в выполнении многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области СВЧ измерительных приборов и устройств сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн.



В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию.



Хорошее знание математики, электродинамики и техники СВЧ позволили Герману Александровичу проводить теоретические расчёты сложных волноводных устройств и систем. Под его руководством был создан ряд современных измерительных СВЧ приборов, серийно выпускавшихся промышленностью.



Им получен ряд авторских свидетельств на изобретения.



В начале 80-х годов создание специальных средств радиосвязи, навигации и высокоточного вооружения потребовало быстрого освоения миллиметрового диапазона длин волн. Головным предприятием страны по созданию измерительных средств в этом диапазоне был определён ВНИИРИП, а юбиляр назначен главным конструктором подотрасли по аппаратуре миллиметрового диапазона волн.



В конце 1993 г. Г.А.Шаров был переведён на работу ведущим научным сотрудником в ЗАО «Elmika», где в течении 7 лет занимался разработкой разнообразных волноводных узлов и приборов.



В 2000-м Герман Александрович вышел на пенсию. Однако до сих пор продолжает активно заниматься научной работой. О его творческой активности наглядно свидетельствуют 13 книг, увидевших свет в научных издательствах Москвы (6) и Минска (7).



Многочисленные друзья и коллеги сердечно поздравляют Германа Александровича – Человека, учёного, мужа, отца, деда и прадеда, со славным юбилеем и желают ему здоровья и многих радостных лет.



Отдельное поздравление его верной спутнице Татьяне, с которой Герман Александрович шагает по жизни уже 54 года.



От имени друзей и коллег:



коллектив ЗАО «Elmika»;



Павел Анбиндерис, директор ЗАО «Elmika»;



д-р Томас Анбиндерис;



д-р Иван Бурак, директор ЗАО «Vitima»;



д-р Пётр Верещак;



габил. д-р Хона Гарб, Тель-Авивский университет;



габил. д-р, проф. Александр Денисов;



Анатолий Каламкаров, бывший зам. главного инженера ВНИИРИП;



д-р Борис Левитас, директор ЗАО «Geozondas»;



габил. д-р, проф. Пинхос Фридберг;



д-р Сергей Шулика;



д-р Иосиф Яковер, Израиль.



специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Герман Александрович Шаров — статья прочитана 165 раз Комментарии