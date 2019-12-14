Мигранты не спасают: в Европе повышают пенсионный возраст 🔊 Воспроизвести Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты



Фото: cdn.news-front.info







Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы. Хотя возраст выхода на заслуженный отдых в стране сохранится на уровне 62 лет, однако пенсия будет урезанной до 64 лет. По словам экспертов, в ближайшее время на повышение возрастной планки вынуждены будут пойти власти большинства развитых государств. В их числе даже такие благополучные страны, как Норвегия и Дания.



Во Франции на финишную прямую вышла дискуссия по пенсионной реформе. Несмотря на масштабные протесты, Париж не будет отказываться от реформы. «Волшебных объявлений не будет»,— предупредил премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы. Хотя возраст выхода на заслуженный отдых в стране сохранится на уровне 62 лет, однако пенсия будет урезанной до 64 лет. По словам экспертов, в ближайшее время на повышение возрастной планки вынуждены будут пойти власти большинства развитых государств. В их числе даже такие благополучные страны, как Норвегия и Дания.Во Франции на финишную прямую вышла дискуссия по пенсионной реформе. Несмотря на масштабные протесты, Париж не будет отказываться от реформы. «Волшебных объявлений не будет»,— предупредил премьер-министр Франции Эдуард Филипп. По его словам, система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту, привилегии для отдельных работников будут упразднены. Сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.



Чем больше отчислений будет сделано с доходов, тем больше будет размер накопленных баллов и в конечном счете — выплаты от государства.



На данный момент возраст выхода на заслуженный отдых во Франции установлен на отметке 62 года — для мужчин и женщин. Однако правительство планирует повысить планку до 64 лет. Только при выходе на пенсию в этом возрасте, французы смогут получить выплаты в полном объеме. Если уйти на заслуженный отдых с 62 лет, то пенсия будет урезана.



Новые нормы будут вводиться постепенно. Полностью под реформу попадут те, кто родился в 1975 году и позднее и начнет работать в 2022 году.



«Мы предлагаем новый пакт между поколениями. Его цель — справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных», — провозгласил Эдуар Филипп.



По его словам, изменения позволят людям, работавшим всю жизнь, получать пенсию в размере как минимум 1 тыс. евро. Сейчас минимальная пенсия в стране начинается от 800 евро, средняя — от €1 тыс.



В декабре во Франции произошел всплеск протестов. Негодование вызвали планы властей упразднить специальные пенсионные категории для представителей некоторые профессий. Они позволяли им выходить на отдых раньше, чем по закону, или получать повышенные выплаты в связи с тяжелыми условиями труда.



По словам экспертов, в ближайшее время не только Франция может пойти на повышение пенсионного возраста. Такая участь уготована большинству европейских стран. Население в мире стремительно стареет.



«Растут государственные расходы на социальное обеспечение пенсионеров: в среднем по миру эти цифры составляют 6,9% ВВП, в Европе — более 10% ВВП. Самая сложная ситуация с демографией – в ЕС: доля людей старшего поколения растет на фоне снижения рождаемости и сокращения трудоспособного населения. Решить эту проблему с помощью привлечения мигрантов не получилось. Дело в том, миграция населения из бедных стран не способствовала увеличению рабочих рук, зато повлекла за собой значительный рост социальных затрат. Поскольку это вызывает замедление экономического роста, государства не видят иного способа решения проблемы, кроме как увеличения срока выхода на пенсию», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».



Так, по его словам, пенсионный возраст в ближайшее время будет увеличен в большинстве развитых стран. В этот список входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония.



«В среднем пенсионный возраст в указанных странах повысится на 1–3 года, до уровня 65-68 лет», — прогнозирует Павел Сигал.



Так, Федеральный банк Германии (Бундесбанк) давно уже настойчиво предлагает повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года. Если инициативу примут, изменения коснутся рожденных в 2001 году.



Пенсионный возраст в стране предлагают поднять к 2070 году. Как отмечалось, ситуация с пенсионным страхованием в Германии сложилась «напряженной», в частности, из-за неблагоприятной демографии. Так, дефицит рождаемости в Германии увеличился со 147 тысяч в 2017 году до 150-180 тысяч в 2018-м.



По пути повышения возраста выхода на заслуженный отдых идет и Дания. Так, в следующем десятилетии подданным королевства пенсия будет грозить не в 65, а в 67 лет. К 2035 году планка, когда в Дании можно будет получать выплаты от государства, может достичь 72 лет.



В Норвегии в данный момент мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года. К 2030 году в стране планируется уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст — 67 лет.



«Вся Европа уже подняла пенсионный возраст или поднимает в ходе реформ в настоящее время. Однако итоги реформы не всегда радуют правительства. К примеру, Испания, Греция и Италия кратковременно сэкономили средства на выплатах пенсионерам. Но, к сожалению, все они получили и целый букет проблем — рост обязательств перед пожилыми, которые теперь выходят на пенсию позже. Также — это снижение качества рабочей силы, находящейся на занимаемых рабочих местах, и увеличение нагрузки на здравоохранение и соц. фонды. Другие последствия: это увеличение безработицы среди молодежи из-за отсутствия освобождающихся рабочих мест и рост социальной напряженности», — перечисляет независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.



Интересно, что пару лет назад пенсионный возраст был понижен в Польше — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Ранее, в 2012 году, власти приняли программу постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.



«Государство сочло этот шаг экономически невыгодным», — объясняет Сигал.



В России с этого года также проходит пенсионная реформа. Начиная с 2019 года срок отработки будет расти в среднем на полгода для работающего человека в каждом календарном году.



В результате поэтапного повышения возраста выхода на пенсию женщины смогут получать выплаты от государства в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Трудиться надо будет на 5 лет дольше. Министр экономического развития Максим Орешкин обещал, что пенсионный возраст в России останется без изменений как минимум до 2036 года. Gazeta.ru Категории: в Европе, общество Ключевые слова: пенсия, возраст, пенсионный — статья прочитана 172 раза Комментарии