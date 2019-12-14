Литва бросила сдуру вызов Китаю 🔊 Воспроизвести Пока Вильнюс борется с Белорусской АЭС, на помощь Минску пришел Пекин



На фото: вид на строящуюся атомную электростанцию (Фото: Виктор Драчев/ТАСС)



Китай приготовил Литве большую и неприятную атомную пилюлю. Вильнюс всеми силами борется за то, чтобы строящаяся в 50 км от него у города Островца Белорусская АЭС не вступила в строй. Пытается договориться со странами ЕС о блокировке ее электроэнергии, а тут выясняется, что Китайская государственная энергетическая компания Power China и ее дочернее предприятие North China Power Engineering (NCPE) будут помогать Минску в реализации электричества «опальной» станции.



Это выяснил отдел расследований литовского общественного телевидения LRT, сообщает портал lrt.lt. Нуждается ли в предсказании исход противостояния Литвы с одной из сверхдержав? Китай приготовил Литве большую и неприятную атомную пилюлю. Вильнюс всеми силами борется за то, чтобы строящаяся в 50 км от него у города Островца Белорусская АЭС не вступила в строй. Пытается договориться со странами ЕС о блокировке ее электроэнергии, а тут выясняется, что Китайская государственная энергетическая компания Power China и ее дочернее предприятие North China Power Engineering (NCPE) будут помогать Минску в реализации электричества «опальной» станции.Это выяснил отдел расследований литовского общественного телевидения LRT, сообщает портал lrt.lt. Нуждается ли в предсказании исход противостояния Литвы с одной из сверхдержав?



В начале 2000-х Еврокомиссия под предлогом якобы опасности реакторов «чернобыльского типа», установленных на Игналинской АЭС, связала вступление Литвы в Евросоюз с остановкой станции. В СМИ ходила версия, что на самом деле против литовской АЭС выступили европейские энерголоббисты, так как электроэнергия станции была очень дешевой, ведь Литве она досталась в подарок от «оккупационного режима». Собственно, президент Литвы Даля Грибаускайте и говорила о том, что ток будто бы опасной Игналинской АЭС не дает возможности создать нормальный рынок электроэнергии в республике. Естественно: кто может конкурировать с производителем дешевого электричества?



Станцию закрыли. Электроэнергия стала понемногу дорожать, цены растут, но их подъем несколько сдерживается из-за закупок в России относительно дешевого электричества. Литва попыталась реализовать парадоксальную идею в условиях остановки эффективной АЭС — построить новую по японским и американским технологиям, с реактором фукусимского типа. Проект на несколько миллиардов евро в одиночку не потянуть, поэтому добились политического одобрения со стороны Польши, Латвии и Эстонии, которые вроде бы и согласились участвовать. Однако Польша очень быстро соскочила, решив вернуться к своему старому нереализованному атомному проекту.



Латвия и Эстония стали тянуть время, требуя экономического обоснования идеи новой АЭС в Литве. И тут Минск, нуждающийся в дополнительной электроэнергии, а заодно и в рынке сбыта, договорился с «Росатомом» о строительстве Белорусской АЭС по новому совершенному проекту, который просят у России также Венгрия, Финляндия, Бангладеш. Минск получил у РФ крупный кредит.



В самой же Литве против строительства собственной новой АЭС активно выступала общественность. Еще бы: стройка легла бы непосильным бременем на плечи налогоплательщиков. К тому же выяснилось, что благодаря применению новейших технологий электричество Белорусской АЭС будет более чем конкурентоспособным. Так идея создания новой литовской, а точнее американо-японской атомной электростанции и умерла.



И тогда Литва ступила на пусть активной борьбы с Белорусской АЭС, пытаясь сорвать строительство, стремясь убедить партнеров по Евросоюзу, что новые технологии «Росатома» ненадежные, поэтому и дешевые, станция опасная, а конкуренция с ее стороны нечестная. Сейм Литвы даже принял закон, запрещающий покупать электроэнергию Белорусской АЭС, которая должна вступить в строй в 2020 году. Только как это технически осуществить? Логика привела к решению — вообще не покупать электричество у Белоруссии после пуска ее АЭС. Но и это сделать непросто. На днях Сейм Литвы принял во втором чтении законопроект нового президента Гитанаса Науседы, предложившего технологические приемы борьбы с белорусским электричеством.



Технологически сложную проблему предложили решать простыми способами: решили не давать разрешений на импорт электроэнергии из Белоруссии. Поручили правительственной комиссия по проверке сделок стратегических предприятий выяснять, не представляет ли импортер угрозы для безопасности страны, а если представляет — отзывать лицензию. Но неясно, как в электроэнергии, поступающей, например, из России, будут отличать «белорусские электроны» от других. Об этом еще пару лет назад предупреждал прежний министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас. К тому же, похоже, Литву предала Латвия, которая планирует импортировать электричество из РФ, не разбираясь, есть ли в сетях преступное белорусское. Вильнюс пытается договориться с Ригой по этому вопросу.



Пока же все усилия Литвы повлиять на страны-члены ЕС — уговорить их отказаться от белорусской электроэнергии, тщетны. С Вильнюсом согласны — да, станция должна отвечать критериям безопасности. Но кто против?



Минск и «Росатом» отвергают обвинения в небезопасности этой АЭС. Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находят изъянов в строительстве белорусского объекта. По этому поводу смешно высказался посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас, когда пытался уговорить Ригу в эфире латвийского радио LR-4 не сотрудничать с Белоруссией в энергосфере. «Сказать, что БелАЭС опасна — не то слово!» — ужаснул радиослушателей дипломат. Но пояснил, рассуждая о работе миссий МАГАТЭ на ее стройплощадке: «Почему-то нет понимания опасности и качества работ, которые там проводятся…».



Пытаясь не допустить ввода в строй Белорусской АЭС, Литва стремится к тому, чтобы погубить ее потенциальный рынок. Сейчас Вильнюс добивается, чтобы в обязательства Евросоюза по климатическим изменениям включили фразу «оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды», полагая, что это относится к Белорусской АЭС. «Эту фразу постоянно стараемся внести в различные тексты и, насколько я знаю, в будущем тексте такая фраза есть. Значит, нам удалось добиться того, чтобы было определенное обязательство», — сказал Гитанас Науседа. Но ведь ни Минск, ни «Росатом» не против. Кто же против безопасности атомной энергетики?



Президент Литвы и его главный советник Ярослав Неверович надеются на защиту от белорусской электроэнергии в процессе синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, то есть отключения от кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), в котором тогда останутся лишь Россия и Белоруссия. Выход намечен на 2025 год. Это, кстати, обойдется в миллиарды евро, а страны Балтии, включая Литву, будут получать дорогую по сравнению с белорусской и российской электроэнергию, но это их выбор, точнее, выбор их элит и, видимо, лоббистов, зарабатывающих на продаже электричества. Им чем дороже — тем выше доходы.



Однако погубить Белорусскую АЭС, похоже, не удастся. Поможет Китай. Отдел расследований LRT выяснил, что North China Power Engineering (NCPE) осуществляет программу продажи белорусской электроэнергии и соединения сетей, которая, по данным литовских журналистов, включает в себя 23 проекта. Под эту идею Китай, утверждают в Вильнюсе, выдал Белоруссии кредит в 5 миллиардов долларов, а сама NCPE выкупила даже у Литвы одно из крупнейших в республике предприятий по проектированию электроэнергетических объектов — каунасский Институт энергосетей. Пекину принадлежит контрольный пакет акций, в правление предприятия входят только граждане Китая. Непонятно, как бдительная Литва не углядела, впустив в свой двор китайского дракона.



То есть Белорусская АЭС, несмотря на усилия Литвы, будет жить и здравствовать, а балтийская республика всего лишь как следует потратится на реализацию своих экономически нецелесообразных энергетических амбиций.



Сергей Орлов,



svpressa.ru Предыстория вопроса такова. На стыке 2009−2010 г. г. Литва остановила работу крупнейшей в мире Игналинской АЭС, построенной Министерством среднего машиностроения СССР в 1983 году в качестве головной станции этого типа. Средмаш обычно не строил гражданские коммерческие станции. Это министерство было создано еще при Сталине для создания атомного щита. Литве просто повезло — проект предполагали осуществить на белорусском берегу озера Друкщяй, по-белорусски Дрисвяты, рядом с одноименной деревней, но там не подошел грунт. Станция досталась Литве, но тогда это не имело принципиального значения. Название она получила в связи с тем, что территория находится в Игналинском районе.В начале 2000-х Еврокомиссия под предлогом якобы опасности реакторов «чернобыльского типа», установленных на Игналинской АЭС, связала вступление Литвы в Евросоюз с остановкой станции. В СМИ ходила версия, что на самом деле против литовской АЭС выступили европейские энерголоббисты, так как электроэнергия станции была очень дешевой, ведь Литве она досталась в подарок от «оккупационного режима». Собственно, президент Литвы Даля Грибаускайте и говорила о том, что ток будто бы опасной Игналинской АЭС не дает возможности создать нормальный рынок электроэнергии в республике. Естественно: кто может конкурировать с производителем дешевого электричества?Станцию закрыли. Электроэнергия стала понемногу дорожать, цены растут, но их подъем несколько сдерживается из-за закупок в России относительно дешевого электричества. Литва попыталась реализовать парадоксальную идею в условиях остановки эффективной АЭС — построить новую по японским и американским технологиям, с реактором фукусимского типа. Проект на несколько миллиардов евро в одиночку не потянуть, поэтому добились политического одобрения со стороны Польши, Латвии и Эстонии, которые вроде бы и согласились участвовать. Однако Польша очень быстро соскочила, решив вернуться к своему старому нереализованному атомному проекту.Латвия и Эстония стали тянуть время, требуя экономического обоснования идеи новой АЭС в Литве. И тут Минск, нуждающийся в дополнительной электроэнергии, а заодно и в рынке сбыта, договорился с «Росатомом» о строительстве Белорусской АЭС по новому совершенному проекту, который просят у России также Венгрия, Финляндия, Бангладеш. Минск получил у РФ крупный кредит.В самой же Литве против строительства собственной новой АЭС активно выступала общественность. Еще бы: стройка легла бы непосильным бременем на плечи налогоплательщиков. К тому же выяснилось, что благодаря применению новейших технологий электричество Белорусской АЭС будет более чем конкурентоспособным. Так идея создания новой литовской, а точнее американо-японской атомной электростанции и умерла.И тогда Литва ступила на пусть активной борьбы с Белорусской АЭС, пытаясь сорвать строительство, стремясь убедить партнеров по Евросоюзу, что новые технологии «Росатома» ненадежные, поэтому и дешевые, станция опасная, а конкуренция с ее стороны нечестная. Сейм Литвы даже принял закон, запрещающий покупать электроэнергию Белорусской АЭС, которая должна вступить в строй в 2020 году. Только как это технически осуществить? Логика привела к решению — вообще не покупать электричество у Белоруссии после пуска ее АЭС. Но и это сделать непросто. На днях Сейм Литвы принял во втором чтении законопроект нового президента Гитанаса Науседы, предложившего технологические приемы борьбы с белорусским электричеством.Технологически сложную проблему предложили решать простыми способами: решили не давать разрешений на импорт электроэнергии из Белоруссии. Поручили правительственной комиссия по проверке сделок стратегических предприятий выяснять, не представляет ли импортер угрозы для безопасности страны, а если представляет — отзывать лицензию. Но неясно, как в электроэнергии, поступающей, например, из России, будут отличать «белорусские электроны» от других. Об этом еще пару лет назад предупреждал прежний министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас. К тому же, похоже, Литву предала Латвия, которая планирует импортировать электричество из РФ, не разбираясь, есть ли в сетях преступное белорусское. Вильнюс пытается договориться с Ригой по этому вопросу.Пока же все усилия Литвы повлиять на страны-члены ЕС — уговорить их отказаться от белорусской электроэнергии, тщетны. С Вильнюсом согласны — да, станция должна отвечать критериям безопасности. Но кто против?Минск и «Росатом» отвергают обвинения в небезопасности этой АЭС. Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находят изъянов в строительстве белорусского объекта. По этому поводу смешно высказался посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас, когда пытался уговорить Ригу в эфире латвийского радио LR-4 не сотрудничать с Белоруссией в энергосфере. «Сказать, что БелАЭС опасна — не то слово!» — ужаснул радиослушателей дипломат. Но пояснил, рассуждая о работе миссий МАГАТЭ на ее стройплощадке: «Почему-то нет понимания опасности и качества работ, которые там проводятся…».Пытаясь не допустить ввода в строй Белорусской АЭС, Литва стремится к тому, чтобы погубить ее потенциальный рынок. Сейчас Вильнюс добивается, чтобы в обязательства Евросоюза по климатическим изменениям включили фразу «оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды», полагая, что это относится к Белорусской АЭС. «Эту фразу постоянно стараемся внести в различные тексты и, насколько я знаю, в будущем тексте такая фраза есть. Значит, нам удалось добиться того, чтобы было определенное обязательство», — сказал Гитанас Науседа. Но ведь ни Минск, ни «Росатом» не против. Кто же против безопасности атомной энергетики?Президент Литвы и его главный советник Ярослав Неверович надеются на защиту от белорусской электроэнергии в процессе синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, то есть отключения от кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), в котором тогда останутся лишь Россия и Белоруссия. Выход намечен на 2025 год. Это, кстати, обойдется в миллиарды евро, а страны Балтии, включая Литву, будут получать дорогую по сравнению с белорусской и российской электроэнергию, но это их выбор, точнее, выбор их элит и, видимо, лоббистов, зарабатывающих на продаже электричества. Им чем дороже — тем выше доходы.Однако погубить Белорусскую АЭС, похоже, не удастся. Поможет Китай. Отдел расследований LRT выяснил, что North China Power Engineering (NCPE) осуществляет программу продажи белорусской электроэнергии и соединения сетей, которая, по данным литовских журналистов, включает в себя 23 проекта. Под эту идею Китай, утверждают в Вильнюсе, выдал Белоруссии кредит в 5 миллиардов долларов, а сама NCPE выкупила даже у Литвы одно из крупнейших в республике предприятий по проектированию электроэнергетических объектов — каунасский Институт энергосетей. Пекину принадлежит контрольный пакет акций, в правление предприятия входят только граждане Китая. Непонятно, как бдительная Литва не углядела, впустив в свой двор китайского дракона.То есть Белорусская АЭС, несмотря на усилия Литвы, будет жить и здравствовать, а балтийская республика всего лишь как следует потратится на реализацию своих экономически нецелесообразных энергетических амбиций. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, АЭС, Китай, Белорусская АЭС, North China Power Engineering — статья прочитана 220 раз Комментарии