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Подоходный налог в Литве подняли до 32%
Парламент Литвы в четверг, 12 декабря, внёс поправки в законопроект о подоходном налоге и поднял максимальный тариф подоходного налога до 32%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Такой тариф будет взиматься с доходов лиц, чей заработок равен или превышает 60 средних зарплат, который сегодня составляет 1317,6 евро. Иными словами, подоходный налог в 32% будет касаться жителей, чей годовой доход равен 79−80 тыс. евро.
Одновременно с этим парламент Литвы поднял планку не облагаемого налогами минимума. С 2020 года она будет составлять 350 евро, а с 2021 года — 400 евро. Ранее правящие обещали повышать её по 100 евро в год, до 500 евро к 2021 году.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: подоходный налог
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