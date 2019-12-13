Подоходный налог в Литве подняли до 32% 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Парламент Литвы в четверг, 12 декабря, внёс поправки в законопроект о подоходном налоге и поднял максимальный тариф подоходного налога до 32%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



Такой тариф будет взиматься с доходов лиц, чей заработок равен или превышает 60 средних зарплат, который сегодня составляет 1317,6 евро. Иными словами, подоходный налог в 32% будет касаться жителей, чей годовой доход равен 79−80 тыс. евро.



Одновременно с этим парламент Литвы поднял планку не облагаемого налогами минимума. С 2020 года она будет составлять 350 евро, а с 2021 года — 400 евро. Ранее правящие обещали повышать её по 100 евро в год, до 500 евро к 2021 году. Такой тариф будет взиматься с доходов лиц, чей заработок равен или превышает 60 средних зарплат, который сегодня составляет 1317,6 евро. Иными словами, подоходный налог в 32% будет касаться жителей, чей годовой доход равен 79−80 тыс. евро.Одновременно с этим парламент Литвы поднял планку не облагаемого налогами минимума. С 2020 года она будет составлять 350 евро, а с 2021 года — 400 евро. Ранее правящие обещали повышать её по 100 евро в год, до 500 евро к 2021 году. ИА “Regnum” Категории: в странах Балтии Ключевые слова: подоходный налог — статья прочитана 169 раз Комментарии