Для работающихв Литве банков настали трудные времена

"Это, по сути, предопределили произошедшие в банковском секторе структурные изменения, связанные с превращением одного банка в филиал (Luminor – BNS)", – сообщил Банк Литвы (БЛ).
Как сообщает БЛ, больше всего доходов банки заработали на кредитовании – чистые доходы от годовых за год увеличились на 4,6% почти до 363 млн евро, однако возросли и административные расходы (преимущественно по причинам, связанным с персоналом) – на 6,2%, или до 247,5 млн евро.
Последний момент трудно понять иначе, чем утверждение о том, что заработки в банках стали больше.
"Мы надеемся, что начавшие деятельность или планирующие ее начать новые участники рынка простимулируют конкуренцию за годовые по вкладам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также за потребительское кредитование", – сказала директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.
Совокупные активы банков за год возросли почти на 5%, или до 28,7 млрд евро, общая сумма вкладов – на 11,3%, или до 23,2 млрд евро, кредитный портфель – на 2%, или до 20,4 млрд евро.
В сентябре в стране действовало 8 банков и 9 филиалов зарубежных банков. За последние два месяца разрешения начать деятельность получили еще три участника рынка – Inbank, PayRay и Fjord Bank.
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Большинство коммерческих банков и филиалов зарубежных банков Литвы в этом году работали прибыльно, а две трети их совокупной заработанной прибыли 271,859 млн евро пришлось на банки Swedbank и SEB.
По данным Банка Литвы (БЛ), совокупная прибыль банков за девять месяцев этого года уменьшилась на 1,3% или на 3,537 млн евро. Прибыльно работали 9 банков и филиалов зарубежных банков, 6 участников рынка понесли убытки.
Swedbank в этом году получил 95,088 млн евро консолидированной прибыли (35% совокупной прибыли банков) – на 7,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Консолидированная прибыль банка SEB выросла на 8,6% до 87,83 млн евро (32,3%).
Прибыль группы банка Siauliu bankas в этом году возросла на 5% до 40,502 млн евро (14,9% прибыли банковской системы).
Прибыль Medicinos bankas за январь-сентябрь составила 2,63 млн евро или на 67,2% больше, чем за такой же период 2018 года. Начавшие деятельность в этом году банки European Merchant Bank, Revolut Bank и Mano bankas понесли убытки в размере 779 тыс. евро, 676 тыс. евро и 1 тыс. евро соответственно.
Восемь филиалов зарубежных коммерческих банков вместе взятые в этом году получили 47,265 млн евро прибыли. Центробанк не приводит показатели деятельности отдельных филиалов.
"Мы надеемся, что начавшие деятельность или планирующие ее начать новые участники рынка простимулируют конкуренцию за годовые по вкладам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также за потребительское кредитование", – сказала директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.
Совокупные активы банков за год возросли почти на 5%, или до 28,7 млрд евро, общая сумма вкладов – на 11,3%, или до 23,2 млрд евро, кредитный портфель – на 2%, или до 20,4 млрд евро.
В сентябре в стране действовало 8 банков и 9 филиалов зарубежных банков. За последние два месяца разрешения начать деятельность получили еще три участника рынка – Inbank, PayRay и Fjord Bank.
* * *
Большинство коммерческих банков и филиалов зарубежных банков Литвы в этом году работали прибыльно, а две трети их совокупной заработанной прибыли 271,859 млн евро пришлось на банки Swedbank и SEB.
По данным Банка Литвы (БЛ), совокупная прибыль банков за девять месяцев этого года уменьшилась на 1,3% или на 3,537 млн евро. Прибыльно работали 9 банков и филиалов зарубежных банков, 6 участников рынка понесли убытки.
Swedbank в этом году получил 95,088 млн евро консолидированной прибыли (35% совокупной прибыли банков) – на 7,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Консолидированная прибыль банка SEB выросла на 8,6% до 87,83 млн евро (32,3%).
Прибыль группы банка Siauliu bankas в этом году возросла на 5% до 40,502 млн евро (14,9% прибыли банковской системы).
Прибыль Medicinos bankas за январь-сентябрь составила 2,63 млн евро или на 67,2% больше, чем за такой же период 2018 года. Начавшие деятельность в этом году банки European Merchant Bank, Revolut Bank и Mano bankas понесли убытки в размере 779 тыс. евро, 676 тыс. евро и 1 тыс. евро соответственно.
Восемь филиалов зарубежных коммерческих банков вместе взятые в этом году получили 47,265 млн евро прибыли. Центробанк не приводит показатели деятельности отдельных филиалов.