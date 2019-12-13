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Для работающихв Литве банков настали трудные времена

Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас
Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков вместе взятые за девять месяцев прошлого года заработали почти 272 млн евро прибыли, что на 1,3%, или 3,5 млн евро меньше, чем было за такой же период прошлого года.

"Это, по сути, предопределили произошедшие в банковском секторе структурные изменения, связанные с превращением одного банка в филиал (Luminor – BNS)", – сообщил Банк Литвы (БЛ).

Как сообщает БЛ, больше всего доходов банки заработали на кредитовании – чистые доходы от годовых за год увеличились на 4,6% почти до 363 млн евро, однако возросли и административные расходы (преимущественно по причинам, связанным с персоналом) – на 6,2%, или до 247,5 млн евро.
Последний момент трудно понять иначе, чем утверждение о том, что заработки в банках стали больше.

"Мы надеемся, что начавшие деятельность или планирующие ее начать новые участники рынка простимулируют конкуренцию за годовые по вкладам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также за потребительское кредитование", – сказала директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.

Совокупные активы банков за год возросли почти на 5%, или до 28,7 млрд евро, общая сумма вкладов – на 11,3%, или до 23,2 млрд евро, кредитный портфель – на 2%, или до 20,4 млрд евро.

В сентябре в стране действовало 8 банков и 9 филиалов зарубежных банков. За последние два месяца разрешения начать деятельность получили еще три участника рынка – Inbank, PayRay и Fjord Bank.

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Большинство коммерческих банков и филиалов зарубежных банков Литвы в этом году работали прибыльно, а две трети их совокупной заработанной прибыли 271,859 млн евро пришлось на банки Swedbank и SEB.

По данным Банка Литвы (БЛ), совокупная прибыль банков за девять месяцев этого года уменьшилась на 1,3% или на 3,537 млн евро. Прибыльно работали 9 банков и филиалов зарубежных банков, 6 участников рынка понесли убытки.

Swedbank в этом году получил 95,088 млн евро консолидированной прибыли (35% совокупной прибыли банков) – на 7,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Консолидированная прибыль банка SEB выросла на 8,6% до 87,83 млн евро (32,3%).

Прибыль группы банка Siauliu bankas в этом году возросла на 5% до 40,502 млн евро (14,9% прибыли банковской системы).

Прибыль Medicinos bankas за январь-сентябрь составила 2,63 млн евро или на 67,2% больше, чем за такой же период 2018 года. Начавшие деятельность в этом году банки European Merchant Bank, Revolut Bank и Mano bankas понесли убытки в размере 779 тыс. евро, 676 тыс. евро и 1 тыс. евро соответственно.

Восемь филиалов зарубежных коммерческих банков вместе взятые в этом году получили 47,265 млн евро прибыли. Центробанк не приводит показатели деятельности отдельных филиалов.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: банк, прибыль, актив
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добавлена сегодня, 13 декабря, 18:00

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