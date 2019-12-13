Для работающихв Литве банков настали трудные времена 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков вместе взятые за девять месяцев прошлого года заработали почти 272 млн евро прибыли, что на 1,3%, или 3,5 млн евро меньше, чем было за такой же период прошлого года.



"Это, по сути, предопределили произошедшие в банковском секторе структурные изменения, связанные с превращением одного банка в филиал (Luminor – BNS)", – сообщил Банк Литвы (БЛ).



Как сообщает БЛ, больше всего доходов банки заработали на кредитовании – чистые доходы от годовых за год увеличились на 4,6% почти до 363 млн евро, однако возросли и административные расходы (преимущественно по причинам, связанным с персоналом) – на 6,2%, или до 247,5 млн евро. "Это, по сути, предопределили произошедшие в банковском секторе структурные изменения, связанные с превращением одного банка в филиал (Luminor – BNS)", – сообщил Банк Литвы (БЛ).Как сообщает БЛ, больше всего доходов банки заработали на кредитовании – чистые доходы от годовых за год увеличились на 4,6% почти до 363 млн евро, однако возросли и административные расходы (преимущественно по причинам, связанным с персоналом) – на 6,2%, или до 247,5 млн евро. Последний момент трудно понять иначе, чем утверждение о том, что заработки в банках стали больше.



"Мы надеемся, что начавшие деятельность или планирующие ее начать новые участники рынка простимулируют конкуренцию за годовые по вкладам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также за потребительское кредитование", – сказала директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.



Совокупные активы банков за год возросли почти на 5%, или до 28,7 млрд евро, общая сумма вкладов – на 11,3%, или до 23,2 млрд евро, кредитный портфель – на 2%, или до 20,4 млрд евро.



В сентябре в стране действовало 8 банков и 9 филиалов зарубежных банков. За последние два месяца разрешения начать деятельность получили еще три участника рынка – Inbank, PayRay и Fjord Bank.



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Большинство коммерческих банков и филиалов зарубежных банков Литвы в этом году работали прибыльно, а две трети их совокупной заработанной прибыли 271,859 млн евро пришлось на банки Swedbank и SEB.



По данным Банка Литвы (БЛ), совокупная прибыль банков за девять месяцев этого года уменьшилась на 1,3% или на 3,537 млн евро. Прибыльно работали 9 банков и филиалов зарубежных банков, 6 участников рынка понесли убытки.



Swedbank в этом году получил 95,088 млн евро консолидированной прибыли (35% совокупной прибыли банков) – на 7,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Консолидированная прибыль банка SEB выросла на 8,6% до 87,83 млн евро (32,3%).



Прибыль группы банка Siauliu bankas в этом году возросла на 5% до 40,502 млн евро (14,9% прибыли банковской системы).



Прибыль Medicinos bankas за январь-сентябрь составила 2,63 млн евро или на 67,2% больше, чем за такой же период 2018 года. Начавшие деятельность в этом году банки European Merchant Bank, Revolut Bank и Mano bankas понесли убытки в размере 779 тыс. евро, 676 тыс. евро и 1 тыс. евро соответственно.



Восемь филиалов зарубежных коммерческих банков вместе взятые в этом году получили 47,265 млн евро прибыли. Центробанк не приводит показатели деятельности отдельных филиалов. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: банк, прибыль, актив — статья прочитана 153 раза Комментарии