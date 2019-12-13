Более половины немцев поддерживают идею создания общеевропейской армии 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: planeta.press







Немецкое информационное агентство PDA провело социологический опрос с 29 ноября по 2 декабря. Его темой стал вопрос военной зависимости ФРГ от США. Опрос охватил 2049 человек.



Согласно полученным данным, более половины немцев (55%) высказались в пользу аргумента, что европейские члены НАТО должны защищать себя сами без помощи Вашингтона. 23% участников также поддержали идею частичного и 26 % - полного вывода американских военнослужащих, дислоцированных на территории ФРГ. Также, большая половина респондентов (54%) выступили за более тесное сотрудничество альянса с Россией. А 37% немцев и вовсе считают необходимым отменить санкции против Москвы. Согласно полученным данным, более половины немцев (55%) высказались в пользу аргумента, что европейские члены НАТО должны защищать себя сами без помощи Вашингтона. 23% участников также поддержали идею частичного и 26 % - полного вывода американских военнослужащих, дислоцированных на территории ФРГ. Также, большая половина респондентов (54%) выступили за более тесное сотрудничество альянса с Россией. А 37% немцев и вовсе считают необходимым отменить санкции против Москвы.



А, ведь, действительно, довольно занятно получится, если альянс начнет применять санкции к своим же. А что, вполне выгодно для США: не одному ж Вашингтону вкладываться. Но Берлин это вряд ли коснется, учитывая, что с июля этого года Министерство обороны Германии возглавляет лидер правящей правоцентристской партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Госпожа Крамп-Карренбауэр как раз сторонница более активного участия Берлина в военных операциях альянса и увеличении военных расходов страны.



Возвращаясь к опросу: 42% немцев не нравится идея увеличения оборонного бюджета. Тем не менее, по-прежнему, по мнению немцев (54%), НАТО – необходимая организация.



Валерия Шацкая



Примечательно, что эта идея нашла поддержку даже в лице верных союзников Вашингтона - Польши и стран Балтии, проголосовавших «за» в 2017 году. Другое дело, что альянс и сами США так просто не сдадутся, поэтому будут всяческими способами (как пряниками, так и кнутом, если судить о запугиваниях Трампа санкциями) стремиться удержать, привязать и стрясти как можно больше денег с европейских членов на нужды НАТО.



Да и по факту, Америке не нужна сильная Европа, ни в экономическом, ни тем более в военном отношении. Поэтому опросы опросами, но пока у власти в Европе будут лица, поддерживающие зависимость Европы от НАТО, воз будет и нынче там. Интересно, что на этом фоне А. Меркель заявила об увеличении расходов Германии на оборону до желаемого показателя НАТО на уровне 2% от ВВП к тридцатым годам. В настоящее время Берлин тратит 1,4% от ВВП на оборону. При том, что на прошедшем саммите альянса в Лондоне Д. Трамп требовал больших вложений от участников в оборону. В противном случае, неплательщиков ждут торговые санкции.А, ведь, действительно, довольно занятно получится, если альянс начнет применять санкции к своим же. А что, вполне выгодно для США: не одному ж Вашингтону вкладываться. Но Берлин это вряд ли коснется, учитывая, что с июля этого года Министерство обороны Германии возглавляет лидер правящей правоцентристской партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Госпожа Крамп-Карренбауэр как раз сторонница более активного участия Берлина в военных операциях альянса и увеличении военных расходов страны.Возвращаясь к опросу: 42% немцев не нравится идея увеличения оборонного бюджета. Тем не менее, по-прежнему, по мнению немцев (54%), НАТО – необходимая организация.Если же говорить о зависимости европейских стран от НАТО, то не только немцы, но и французы недовольны сложившимся положением дел. Лондонский саммит альянса прославился несколькими скандалами, среди которых как раз заявление Президента Франции Э. Макрона о «смерти мозга НАТО». Так вот, Макрон активно продвигает идею создания общеевропейской армии. А в условиях неизвестности, кто же займет пост Меркель и какова будет дальнейшая позиция ФРГ, у Франции есть все шансы выдвинуться в лидеры европейского собственного оборонного союза.Примечательно, что эта идея нашла поддержку даже в лице верных союзников Вашингтона - Польши и стран Балтии, проголосовавших «за» в 2017 году. Другое дело, что альянс и сами США так просто не сдадутся, поэтому будут всяческими способами (как пряниками, так и кнутом, если судить о запугиваниях Трампа санкциями) стремиться удержать, привязать и стрясти как можно больше денег с европейских членов на нужды НАТО.Да и по факту, Америке не нужна сильная Европа, ни в экономическом, ни тем более в военном отношении. Поэтому опросы опросами, но пока у власти в Европе будут лица, поддерживающие зависимость Европы от НАТО, воз будет и нынче там. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: политика, в Европе Ключевые слова: общеевропейская армия — статья прочитана 158 раз Комментарии