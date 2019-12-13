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В Клайпеде - авария, ударившая по экологии
В четверг вечером в Клайпеде пожарные, полицейские, железнодорожники активно трудились над устранением последствий аварии, в результате которой с рельс сошла цистерна с соляркой.
Об этом сообщает klaipeda.diena.lt.
Первый звонок по телефону общей помощи 112 о случившейся аварии был зафиксирован в 16.53, а через 9 минут на место происшествия прибыла первая пожарная машина, еще через пять минут - вторая, а спустя ещё 11 минут - третья.
Как рассказал начальник отдела управления силами Клайпедской противопожарной службы Вайдас Масиляускас, пять неуправляемых цистерн своим ходом проехали через переезд в Римкяй, после чего они были направлены в тупик. Первая из цистерн проломила конечное ограждение и свалилась с рельс. Вторая только сошла с рельс, но не опрокинулась, оставшиеся три застыли на рельсах.
Во время инцидента из первой цистерны, в которой могло быть около 66 тонн солярки. вылилось неизвестное количество горючего.
Предполагается, что на землю могло попасть около 5 тонн солярки.
Инф. «Обзора»
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авария
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