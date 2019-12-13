В Клайпеде - авария, ударившая по экологии 🔊 Воспроизвести Фото: klaipeda.diena.lt







В четверг вечером в Клайпеде пожарные, полицейские, железнодорожники активно трудились над устранением последствий аварии, в результате которой с рельс сошла цистерна с соляркой.



Об этом сообщает



Первый звонок по телефону общей помощи 112 о случившейся аварии был зафиксирован в 16.53, а через 9 минут на место происшествия прибыла первая пожарная машина, еще через пять минут - вторая, а спустя ещё 11 минут - третья.



Как рассказал начальник отдела управления силами Клайпедской противопожарной службы Вайдас Масиляускас, пять неуправляемых цистерн своим ходом проехали через переезд в Римкяй, после чего они были направлены в тупик. Первая из цистерн проломила конечное ограждение и свалилась с рельс. Вторая только сошла с рельс, но не опрокинулась, оставшиеся три застыли на рельсах.



Во время инцидента из первой цистерны, в которой могло быть около 66 тонн солярки. вылилось неизвестное количество горючего.



Предполагается, что на землю могло попасть около 5 тонн солярки. В четверг вечером в Клайпеде пожарные, полицейские, железнодорожники активно трудились над устранением последствий аварии, в результате которой с рельс сошла цистерна с соляркой.Об этом сообщает klaipeda.diena.lt. Первый звонок по телефону общей помощи 112 о случившейся аварии был зафиксирован в 16.53, а через 9 минут на место происшествия прибыла первая пожарная машина, еще через пять минут - вторая, а спустя ещё 11 минут - третья.Как рассказал начальник отдела управления силами Клайпедской противопожарной службы Вайдас Масиляускас, пять неуправляемых цистерн своим ходом проехали через переезд в Римкяй, после чего они были направлены в тупик. Первая из цистерн проломила конечное ограждение и свалилась с рельс. Вторая только сошла с рельс, но не опрокинулась, оставшиеся три застыли на рельсах.Во время инцидента из первой цистерны, в которой могло быть около 66 тонн солярки. вылилось неизвестное количество горючего.Предполагается, что на землю могло попасть около 5 тонн солярки. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: авария География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 879 раз Комментарии