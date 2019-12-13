Глава Банка Литвы поучил исполнительную власть системному подходу к вопросам 🔊 Воспроизвести Фото: vzinios.lt







Председатель правления Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас считает, что принятие государственного бюджета на следующий год идет хаотично.



По его словам, все налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев с их принятия, и только в исключительных случаях это может происходить быстрее.



"За всю мою работу у меня не было такого опыта. (...) Я бы сказал, что это первый такой бюджетный процесс (...) Такой легкий небольшой хаос, на самом деле. (...) А что касается налоговых вещей, то исполнительной власти лучше видно, но, я считаю, что не хватает системного подхода к вопросам", – сказал В. Василяускас журналистам в пятницу.



"Я считаю, что это не повышает доверия к госведомствам, это нехорошо, ведь мораль уплаты налогов в Литве действительно не на высшем или не на идеальном уровне", – добавил он. По его словам, все налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев с их принятия, и только в исключительных случаях это может происходить быстрее."За всю мою работу у меня не было такого опыта. (...) Я бы сказал, что это первый такой бюджетный процесс (...) Такой легкий небольшой хаос, на самом деле. (...) А что касается налоговых вещей, то исполнительной власти лучше видно, но, я считаю, что не хватает системного подхода к вопросам", – сказал В. Василяускас журналистам в пятницу."Я считаю, что это не повышает доверия к госведомствам, это нехорошо, ведь мораль уплаты налогов в Литве действительно не на высшем или не на идеальном уровне", – добавил он. Глава Центробанка, поработавший до этой должности руководителем избирательного штаба Дали Грибаускайте, отметил, что спешка в изменении налогов может быть оправдана только в исключительных случаях, и не должна быть нормой.



Во вторник Сейм приступил к рассмотрению усовершенствованного правительством проекта бюджета страны на 2020 год. По сравнению с первой редакцией проекта, расходы повышаются на 55 млн евро. Бюджет 2020 года Сейм обещает принять в следующий вторник – 17 декабря.



Много дискуссий, кроме прочего, вызвал налог на оборот крупной торговли, на активы банков, позднее превратившийся в предложение повысить тариф налога на банковскую прибыль. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Банк Литвы, Центробанк, Витас Василяускас — статья прочитана 146 раз Комментарии