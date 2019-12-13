В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании 🔊 Воспроизвести Фото: M.fishki.net







В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в деле о пожаре на алитусском предприятии по переработке автопокрышек Ekologistika директору этой компании и еще одному работнику предъявлены подозрения.



Генпрокуратура сообщила, что подозрения предъявлены главе двух компаний Ю. Ц. и еще одному сотруднику Ekologistika - Р. В., ответственному за соблюдение природоохранных требований.



Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных.



По данным BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу, второй подозреваемый – Ромуалдас Варанаускас. Генпрокуратура сообщила, что подозрения предъявлены главе двух компаний Ю. Ц. и еще одному сотруднику Ekologistika - Р. В., ответственному за соблюдение природоохранных требований.Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных.По данным BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу, второй подозреваемый – Ромуалдас Варанаускас. "Есть подозрения в том, что оба этих лица не должным образом выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасности, поэтому во время пожара стали выделяться загрязняющие выбросы, воздуху в литовском государстве был нанесен ущерб на сумму более 5 млн евро. В отношении обоих подозреваемых назначены меры пресечения – взяты подписки о невыезде", – говорится в сообщении прокуратуры.



Прокуратура акцентирует, что с целью расследования всех обстоятельств пожара в Каунасской окружной прокуратуре во время досудебного расследования была создана группа прокуроров, которые руководят и организуют расследование. Расследование ведется по нескольким направлениям.



"В расследовании проводятся и планируются различные действия досудебного расследования, целью которых является выяснение соблюдения всех требований противопожарной безопасности и правильности ведения бухгалтерского учета. Также проверяются природоохранные действия", – говорится в сообщении прокуратуры.



Кроме того, по сообщению прокуратуры, расследуется и прочая преступная деятельность – несоответствие занимаемой должности. В ходе расследования оценивались действия и решения ведомств, осуществлявших надзор за объектом.



За все эти преступные деяния предусматривается наказание штрафом, арестом или лишением свободы до шести лет.



Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись с огнем и его последствиями более недели.



В городе и районе по причине пожара в октябре была объявлена экстремальная ситуация. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Алитус, пожар, подозрения, Ekologistika — статья прочитана 170 раз Комментарии