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Парламентарии Литвы продолжают трудиться над принятием налога на регистрацию загрязняющих автомобилей

фото с сайта:pixabay.com




В Сейме Литвы продолжается процесс принятия налога на первую регистрацию автомобилей с повышенными загрязняющими выбросам. С апреля следующего года налог будет платиться при каждой смене владельца автомобиля, его не будут платить лишь владельцы ретромобилей.

Кого именно наградят этим малопочётным званием, также будет уточнено в порядке принятия законодательных актов.

В пятницу Сейм на внеочередном заседании рассмотрел проект этого закона и одобрил его по рассмотрении: "за" голосовал 51 член сейма, "против" – 36, а 6 депутатов воздержались. До окончательного принятия осталось еще одного голосование, сообщает BNS.

"Мы вводим налог, который в несколько раз ниже аналогичных налогов в других государствах", – сказал журналистам в Сейме после голосования лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.
По его словам, автомобиль марки Golf в Латвии облагается налогом в три раза большим, чем предусматривается в Литве.

В ответ на вопрос о том, почему уплаты этого налога избегут фермеры, он сказал, что последние в неравных условиях конкурируют с фермами стран Западной Европы и испытывают дискриминацию.

"Это небольшой шаг в сокращении загрязнений, но все же шаг", – признала член Комитета по окружающий среде Виргиния Вингрене.

Консерватор Миколас Маяускас подсчитал, что налог ежегодно будут платить 171 тысяча жителей регистрирующих новые автомобили и еще 207 тыс. меняющих их.

Налог будет колебаться от 13,5 до 540 евро, в зависимости от типа автомобиля и выбросов углекислого газа (CO2), если они превышают 130 граммов CO2 на километр.

Налог принесет в бюджет дополнительные 19-20 млн евро. Накануне выборов это очень важный момент
Инф. «Обзора», BNS
Категории: авто
Ключевые слова: автомобиль, регистрация, загрязняющий
статья прочитана 179 раз
добавлена сегодня, 13 декабря, 14:30

Комментарии

As
13 декабря, 16:20
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Надеюсь не вспотели7
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