Парламентарии Литвы продолжают трудиться над принятием налога на регистрацию загрязняющих автомобилей 🔊 Воспроизвести фото с сайта: pixabay.com







В Сейме Литвы продолжается процесс принятия налога на первую регистрацию автомобилей с повышенными загрязняющими выбросам. С апреля следующего года налог будет платиться при каждой смене владельца автомобиля, его не будут платить лишь владельцы ретромобилей.



Кого именно наградят этим малопочётным званием, также будет уточнено в порядке принятия законодательных актов.



В пятницу Сейм на внеочередном заседании рассмотрел проект этого закона и одобрил его по рассмотрении: "за" голосовал 51 член сейма, "против" – 36, а 6 депутатов воздержались. До окончательного принятия осталось еще одного голосование, сообщает BNS.



"Мы вводим налог, который в несколько раз ниже аналогичных налогов в других государствах", – сказал журналистам в Сейме после голосования лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис. Кого именно наградят этим малопочётным званием, также будет уточнено в порядке принятия законодательных актов.В пятницу Сейм на внеочередном заседании рассмотрел проект этого закона и одобрил его по рассмотрении: "за" голосовал 51 член сейма, "против" – 36, а 6 депутатов воздержались. До окончательного принятия осталось еще одного голосование, сообщает BNS."Мы вводим налог, который в несколько раз ниже аналогичных налогов в других государствах", – сказал журналистам в Сейме после голосования лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис. По его словам, автомобиль марки Golf в Латвии облагается налогом в три раза большим, чем предусматривается в Литве.



В ответ на вопрос о том, почему уплаты этого налога избегут фермеры, он сказал, что последние в неравных условиях конкурируют с фермами стран Западной Европы и испытывают дискриминацию.



"Это небольшой шаг в сокращении загрязнений, но все же шаг", – признала член Комитета по окружающий среде Виргиния Вингрене.



Консерватор Миколас Маяускас подсчитал, что налог ежегодно будут платить 171 тысяча жителей регистрирующих новые автомобили и еще 207 тыс. меняющих их.



Налог будет колебаться от 13,5 до 540 евро, в зависимости от типа автомобиля и выбросов углекислого газа (CO2), если они превышают 130 граммов CO2 на километр.



Налог принесет в бюджет дополнительные 19-20 млн евро. Накануне выборов это очень важный момент Инф. «Обзора», BNS Категории: авто Ключевые слова: автомобиль, регистрация, загрязняющий — статья прочитана 179 раз Комментарии