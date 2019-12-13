PayRay планирует из Литвы расшириться и на Латвию 🔊 Воспроизвести Получившая ранее в этом месяце в Литве банковскую лицензию факторинговая компания PayRay надеется в середине 2020 года начать деятельность интернет-банка. В ближайшие месяцы компания собирается нанять как минимум четырех сотрудников, а в ее планы входит расширение на Латвию.



Заместитель директора компании Миндаугас Стасёнис говорит, что предприятие планирует развитие за рубежом, а первым таким направлением станет Латвия.



"Первая зона расширения – Латвия, потому что это довольно небольшая, концентрированная экономика. В ней немного больше банков, но доступность финансовых источников для малых и средних компаний невелика", – сказал М. Стасёнис журналистам в четверг в Вильнюсе.



"Мы придем в Латвию с услугами кредитования", – добавил он. В Латвии PayRay не будет принимать вклады частных лиц и будет работать лишь с бизнес-клиентами. Заместитель директора компании Миндаугас Стасёнис говорит, что предприятие планирует развитие за рубежом, а первым таким направлением станет Латвия."Первая зона расширения – Латвия, потому что это довольно небольшая, концентрированная экономика. В ней немного больше банков, но доступность финансовых источников для малых и средних компаний невелика", – сказал М. Стасёнис журналистам в четверг в Вильнюсе."Мы придем в Латвию с услугами кредитования", – добавил он. В Латвии PayRay не будет принимать вклады частных лиц и будет работать лишь с бизнес-клиентами. По словам главы PayRay Ренато Ла Фьянцы, PayRay выбрала инвестиции в Литве из-за благоприятных условий для бизнеса, низкой безработицы, низкого соотношения долга и валового внутреннего продукта, валюты евро и стабильной политической ситуации.



С середины 2020 года PayRay в Литве будет предоставлять по интернету услуги срочных вкладов физическим лицам.



"Это будет единственный продукт, который мы предложим частным лицам. Мы будем делать это в интернете, не будем открывать никакие физические подразделения. Мы планируем оставаться малой, нишевой организацией, очень четко концентрирующей деятельность", – сказал М. Стасёнис.



Исполнительный директор PayRay Паулюс Йокшас говорит, что главной услугой компании останется факторинг (комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа). По его словам, приход нового игрока на концентрированный банковский рынок Литвы повысит конкуренцию.



В начале декабря Европейский Центробанк по представлению Банка Литвы выдал PayRay банковскую лицензию, позволяющую предприятию предоставлять кредиты и принимать вклады.



Компания работает в Литве с июня 2018 года, с того времени она профинансировала счетов на сумму 165 млн евро, портфель факторинга компании составляет 28 млн евро, ее услугами воспользовалось 150 предприятий. В прошлом году компания понесла 941,5 тыс. евро убытков.



Акционер PayRay – зарегистрированный в Люксембурге холдинг 2404 S.A., конечными акционерами компании являются предприниматели итальянского происхождения Луиджи Гранди и Габриэле Балдуччи. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: компания, факторинг, PayRay — статья прочитана 117 раз Комментарии