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У юристов Сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Фото из архива "Обзора"




Рассматриваемые в Сейме поправки к закону о налогообложении прибыли банков могут не отвечать закрепленному в Конституции принципу равноправия, указывает оценивший проекты поправок Правовой департамент литовского парламента.

Предлагается ввести 20-процентный тариф налога на прибыль банков, кредитных уний, однако другие учреждения, предоставляющие услуги кредитования – например, компании быстрых кредитов смогут избежать этого налогообложения, поскольку у них нет банковской лицензии, отмечают парламентские юристы.

"Следует отметить, что согласно доктрине, сформулированной Конституционным Судом, на основе принципа равноправия лиц утверждается формальное равенство всех лиц и императив трактовать всех лиц одинаково", – говорится в выводах департамента.
Во вторник Сейм во втором чтении принял поправку к Закону о налоге на прибыль, которая предусматривает повышение тарифа налога на часть прибыли, которая превышает 2 млн евро, с 15% до 20%, сообщает BNS.

Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, которую выдвигала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

По мнению юристов Сейма, в рассматриваемых поправках "не установлены никакие объективные критерии, по которым будут отбираться налогоплательщики". Парламентские юристы также считают, что с учетом возможного влияния поправок на финансовый сектор страны, по поправкам должно быть получено мнение Банка Литвы (Центробанка).

Также с учетом правовых актов Евросоюза предлагается обратиться за консультациями в Европейский Центробанк.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.

В прошлом году неконсолидированная чистая (выделено "Обзором") прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: налог на прибыль банков
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добавлена сегодня, 13 декабря, 12:00

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