У юристов Сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Рассматриваемые в Сейме поправки к закону о налогообложении прибыли банков могут не отвечать закрепленному в Конституции принципу равноправия, указывает оценивший проекты поправок Правовой департамент литовского парламента.



Предлагается ввести 20-процентный тариф налога на прибыль банков, кредитных уний, однако другие учреждения, предоставляющие услуги кредитования – например, компании быстрых кредитов смогут избежать этого налогообложения, поскольку у них нет банковской лицензии, отмечают парламентские юристы.



"Следует отметить, что согласно доктрине, сформулированной Конституционным Судом, на основе принципа равноправия лиц утверждается формальное равенство всех лиц и императив трактовать всех лиц одинаково", – говорится в выводах департамента. Предлагается ввести 20-процентный тариф налога на прибыль банков, кредитных уний, однако другие учреждения, предоставляющие услуги кредитования – например, компании быстрых кредитов смогут избежать этого налогообложения, поскольку у них нет банковской лицензии, отмечают парламентские юристы."Следует отметить, что согласно доктрине, сформулированной Конституционным Судом, на основе принципа равноправия лиц утверждается формальное равенство всех лиц и императив трактовать всех лиц одинаково", – говорится в выводах департамента. Во вторник Сейм во втором чтении принял поправку к Закону о налоге на прибыль, которая предусматривает повышение тарифа налога на часть прибыли, которая превышает 2 млн евро, с 15% до 20%, сообщает BNS.



Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, которую выдвигала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).



По мнению юристов Сейма, в рассматриваемых поправках "не установлены никакие объективные критерии, по которым будут отбираться налогоплательщики". Парламентские юристы также считают, что с учетом возможного влияния поправок на финансовый сектор страны, по поправкам должно быть получено мнение Банка Литвы (Центробанка).



Также с учетом правовых актов Евросоюза предлагается обратиться за консультациями в Европейский Центробанк.



Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.



В прошлом году неконсолидированная чистая (выделено "Обзором") прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: налог на прибыль банков — статья прочитана 124 раза Комментарии