В Литве детские пособия теперь будут выплачивать по-новому 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский







Литовские правящие снова меняют план выплат детских пособий на следующий год. Лидер аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил журналистам в Сейме, что члены коалиционного совета договорились о том, что с 1 января детские пособия составят 60 евро, для многодетных семей – 100 евро.



"И так будет весь год", – сказал Р. Карбаускис.



Кабмин предлагает, чтобы с января выплата на одного ребенка оставалась 50 евро, как сейчас, но с июля повысить ее до 70 евро, а для многодетных семей увеличить с января выплату с нынешних 70 евро до 90 евро.



Р. Карбаускис на прошлой неделе говорил, что с января детское пособие составит 60 евро и 100 евро (для многодетных семей и нуждающихся семей), а с июля – 70 евро и 100 евро.



Раньше во время переговоров о сформировании правящей коалиции партнеры договорились, что с января 2020 года универсальное детское пособие будет составлять 70 евро, а для многодетных семей – 100 евро.



Лидер "аграриев" сказал, что окончательное решение о пособиях на детей должно быть принято на следующей неделе.



На вопрос о финансовых источниках выплаты детских пособий Р. Карбаускис ответил только то, что это обсуждалось с Министерством финансов.



"Это не исказит профицитного баланса в бюджете, он останется 0,2%" – подчеркнул политик. "И так будет весь год", – сказал Р. Карбаускис.Кабмин предлагает, чтобы с января выплата на одного ребенка оставалась 50 евро, как сейчас, но с июля повысить ее до 70 евро, а для многодетных семей увеличить с января выплату с нынешних 70 евро до 90 евро.Р. Карбаускис на прошлой неделе говорил, что с января детское пособие составит 60 евро и 100 евро (для многодетных семей и нуждающихся семей), а с июля – 70 евро и 100 евро.Раньше во время переговоров о сформировании правящей коалиции партнеры договорились, что с января 2020 года универсальное детское пособие будет составлять 70 евро, а для многодетных семей – 100 евро.Лидер "аграриев" сказал, что окончательное решение о пособиях на детей должно быть принято на следующей неделе.На вопрос о финансовых источниках выплаты детских пособий Р. Карбаускис ответил только то, что это обсуждалось с Министерством финансов."Это не исказит профицитного баланса в бюджете, он останется 0,2%" – подчеркнул политик. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Детские пособия — статья прочитана 134 раза Комментарии