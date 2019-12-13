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В Литве детские пособия теперь будут выплачивать по-новому

Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский




Литовские правящие снова меняют план выплат детских пособий на следующий год. Лидер аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил журналистам в Сейме, что члены коалиционного совета договорились о том, что с 1 января детские пособия составят 60 евро, для многодетных семей – 100 евро.

"И так будет весь год", – сказал Р. Карбаускис.

Кабмин предлагает, чтобы с января выплата на одного ребенка оставалась 50 евро, как сейчас, но с июля повысить ее до 70 евро, а для многодетных семей увеличить с января выплату с нынешних 70 евро до 90 евро.

Р. Карбаускис на прошлой неделе говорил, что с января детское пособие составит 60 евро и 100 евро (для многодетных семей и нуждающихся семей), а с июля – 70 евро и 100 евро.

Раньше во время переговоров о сформировании правящей коалиции партнеры договорились, что с января 2020 года универсальное детское пособие будет составлять 70 евро, а для многодетных семей – 100 евро.

Лидер "аграриев" сказал, что окончательное решение о пособиях на детей должно быть принято на следующей неделе.

На вопрос о финансовых источниках выплаты детских пособий Р. Карбаускис ответил только то, что это обсуждалось с Министерством финансов.

"Это не исказит профицитного баланса в бюджете, он останется 0,2%" – подчеркнул политик.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Детские пособия
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добавлена сегодня, 13 декабря, 11:40

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