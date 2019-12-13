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Президент Литвы указал еврокомиссару на недостатки будущего бюджета ЕС

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




Находящийся в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа представил в четверг ответственному за бюджет члену Еврокомиссии Йоханнесу Хану замечания Литвы по поводу будущего многолетнего бюджета ЕС.

Литва критикует сокращение приблизительно на 27% ассигнований политики смычки в нынешнем проекте бюджете. Это средства, которые направляются на сокращения разрыва между странами ЕС.

"По моему мнению, такое жёсткое сокращение фонда смычки действительно очень несвоевременное, я бы сказал, нечестное, поскольку конвергенция все еще остается одним из приоритетов страны", – сказал журналистам Г. Науседа.

После встречи с Й. Ханом президент Литвы прибыл на переговоры стран ЕС, где также будет обсуждаться бюджет на 2021–2027 годы.
Г. Науседа критиковал предложение Еврокомиссии по повышению выплат земледельцам Литвы с 141 до 204 евро за гектар земли, тогда как средний показатель этой выплаты в ЕС составляет 266 евро.

"Это плохо согласуется с условиями конкуренции и по этой причине не только мы, конечно, но и другие страны Центральной Европы, готовы вести переговоры", – сказал президент.

По его словам, честный, стабильный и сбалансированный бюджет ЕС особо важен для Литвы, стремящейся реализовать стратегические проекты в сфере транспорта и энергетики, их успех - это общий интерес всего сообщества.

Г. Науседа обратил внимание еврокомиссара на необходимость обеспечения надлежащего финансирования закрытия Игналинской АЭС и специальной программы Калининградского транзита.

При обсуждении программы финансирования инноваций Horizon, глава Литовского государства выразил надежду на то, что равные возможности будут гарантированы всем странам ЕС.

Еврокомиссия нового состава приступила к работе в декабре этого года.

По словам дипломатов, в четверг на саммите ЕС в Брюсселе не будут приниматься окончательные решения по бюджету, переговоры будут перенесены на следующий год.

Лидеры стран ЕС также обсудят и климатические изменения, и выход Соединенного Королевства из ЕС.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: бюджет, ЕС, Гитанас Науседа
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добавлена сегодня, 13 декабря, 11:20

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