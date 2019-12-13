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Обвиняемым в убийстве Е. Страздаускене грозит пожизненное заключение

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Прокуроры предлагают наказать обвиняемых в убийстве жительницы Плунге Евы Страздаускайте пожизненным заключением, заявил журналистам прокурор Гинтас Иванаускас.

Адвокат пострадавших поддержал эту позицию. Из трех обвиняемых в убийстве девушки близкие просят солидарно присудить 400 тыс. евро неимущественного убытка.

После выступлений прокуроров и представителей пострадавших в деле был сделан перерыв, чтобы адвокаты могли подготовиться к заключительным речам.

Двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас в рамках упомянутого расследования обвиняются в том, что с целью сокрытия другого преступления, действуя в группе сообщников, с пытками жестоко убили человека, находившегося в беззащитном состоянии. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и порче имущества.
Максимальное наказание за эти преступления – пожизненного лишение свободы.

Они отчасти признают свою вину.

Е. Страздаускайте в марте 2017 года отправилась в Вильнюс из родительского дома в Плунге и внезапно исчезла. Через несколько дней интенсивных поисков ее тело было найдено в Кедайняйском районе.

По данным правоохранительных органов, девушку до смерти избили лопатой.

Есть подозрения в том, что мотивом преступления стала дорогая машина девушки. Согласно материалам дела, подозреваемые инсценировали аварию, а когда Е. Страздаускайте вышла из машины, они похитили ее.

В этом деле обвинения предъявлены еще двум лицам: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном владении огнестрельным оружием, его и жителя Кедайняй Томаса Загурскаса также обвиняют в ограблении с использованием огнестрельного оружия.

Кроме того, двоюродных братьев Беляускасов и Т. Загурскаса обвиняют в том, что они похитили дорогостоящее имущество: автомобиль, стоимость которого превышает 32 тыс. евро, и личные вещи двух пострадавших граждан Латвии.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: убийство, автомобиль, Плунге, Ева Страздаускайте
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добавлена сегодня, 13 декабря, 11:00

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