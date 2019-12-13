Обвиняемым в убийстве Е. Страздаускене грозит пожизненное заключение 🔊 Воспроизвести Коллаж lrytas.lt







Прокуроры предлагают наказать обвиняемых в убийстве жительницы Плунге Евы Страздаускайте пожизненным заключением, заявил журналистам прокурор Гинтас Иванаускас.



Адвокат пострадавших поддержал эту позицию. Из трех обвиняемых в убийстве девушки близкие просят солидарно присудить 400 тыс. евро неимущественного убытка.



После выступлений прокуроров и представителей пострадавших в деле был сделан перерыв, чтобы адвокаты могли подготовиться к заключительным речам.



Двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас в рамках упомянутого расследования обвиняются в том, что с целью сокрытия другого преступления, действуя в группе сообщников, с пытками жестоко убили человека, находившегося в беззащитном состоянии. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и порче имущества. Адвокат пострадавших поддержал эту позицию. Из трех обвиняемых в убийстве девушки близкие просят солидарно присудить 400 тыс. евро неимущественного убытка.После выступлений прокуроров и представителей пострадавших в деле был сделан перерыв, чтобы адвокаты могли подготовиться к заключительным речам.Двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас в рамках упомянутого расследования обвиняются в том, что с целью сокрытия другого преступления, действуя в группе сообщников, с пытками жестоко убили человека, находившегося в беззащитном состоянии. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и порче имущества. Максимальное наказание за эти преступления – пожизненного лишение свободы.



Они отчасти признают свою вину.



Е. Страздаускайте в марте 2017 года отправилась в Вильнюс из родительского дома в Плунге и внезапно исчезла. Через несколько дней интенсивных поисков ее тело было найдено в Кедайняйском районе.



По данным правоохранительных органов, девушку до смерти избили лопатой.



Есть подозрения в том, что мотивом преступления стала дорогая машина девушки. Согласно материалам дела, подозреваемые инсценировали аварию, а когда Е. Страздаускайте вышла из машины, они похитили ее.



В этом деле обвинения предъявлены еще двум лицам: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном владении огнестрельным оружием, его и жителя Кедайняй Томаса Загурскаса также обвиняют в ограблении с использованием огнестрельного оружия.



Кроме того, двоюродных братьев Беляускасов и Т. Загурскаса обвиняют в том, что они похитили дорогостоящее имущество: автомобиль, стоимость которого превышает 32 тыс. евро, и личные вещи двух пострадавших граждан Латвии. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: убийство, автомобиль, Плунге, Ева Страздаускайте — статья прочитана 136 раз Комментарии