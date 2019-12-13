Президент Литвы похвалил Великобританию 🔊 Воспроизвести Лондон. Фото Оксаны Шаховой, "Обзор"







Литовский президент Гитанас Науседа считает, что прогнозы результатов выборов в Соединенном Королевстве позволяют надеяться, что Великобритании удастся выйти из Евросоюза после утверждения соглашения по условиям "Брексита".



"Я считаю, что это шаг к тому, что "Брексит" состоится и что "Брексит" состоится не по сценарию no deal (без соглашения), а со сценарием с соглашением", – заявил журналистам в Брюсселе в пятницу ночью Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, как он оценивает опубликованные опросы голосовавших британцев.



"Это хорошая новость", – добавил он.



Опросы голосовавших показали, что консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получат 368 мандатов в парламенте, в котором 650 мест.



Б. Джонсон инициировал всеобщие выборы, когда стало ясно, что он не сможет вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.



Британский премьер обещал, что если консерваторы обеспечат себе большинство в парламенте, то последний сможет утвердить согласованный с Брюсселем договор о "Брексите", чтобы успеть вывести Великобританию из ЕС до новой намеченной сейчас даты - 31 января. "Я считаю, что это шаг к тому, что "Брексит" состоится и что "Брексит" состоится не по сценарию no deal (без соглашения), а со сценарием с соглашением", – заявил журналистам в Брюсселе в пятницу ночью Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, как он оценивает опубликованные опросы голосовавших британцев."Это хорошая новость", – добавил он.Опросы голосовавших показали, что консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получат 368 мандатов в парламенте, в котором 650 мест.Б. Джонсон инициировал всеобщие выборы, когда стало ясно, что он не сможет вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.Британский премьер обещал, что если консерваторы обеспечат себе большинство в парламенте, то последний сможет утвердить согласованный с Брюсселем договор о "Брексите", чтобы успеть вывести Великобританию из ЕС до новой намеченной сейчас даты - 31 января. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Гитанас Науседа, "Брексит" — статья прочитана 176 раз Комментарии