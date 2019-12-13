Солдаты в Литве станут моложе 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







На обязательную военную службу в Литве будут призываться молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, но не старше 23-х.



Кроме того, военные-ополченцы не смогут быть членами парламента или советов самоуправлений.



В четверг Сейм принял соответствующие поправки к законам об организации системы Минобороны и военной службе.



Сейчас закон предусматривает, что повестки на обязательную военную службу могут получить молодые люди от 19 до 26 лет.



Министр обороны Раймондас Кароблис ранее упоминал, что снижение призывного возраста призвано уменьшить препятствия гражданской жизни: чтобы призванным на службу не нужно было оставлять семей, рабочие места, бизнес и тому подобное. В четверг Сейм принял соответствующие поправки к законам об организации системы Минобороны и военной службе.Сейчас закон предусматривает, что повестки на обязательную военную службу могут получить молодые люди от 19 до 26 лет.Министр обороны Раймондас Кароблис ранее упоминал, что снижение призывного возраста призвано уменьшить препятствия гражданской жизни: чтобы призванным на службу не нужно было оставлять семей, рабочие места, бизнес и тому подобное. Согласно принятой поправке, возрастной предел в 26 лет будет оставлен для тех лиц, для кого выполнение службы было отложено по причине обучения в высшей школе.



Также оставлено в силе положение о том, что добровольно призывниками могут стать мужчины и женщины в возрасте 18–38 лет.



Представители Министерства обороны и армии подсчитали, что из-за упомянутых изменений список потенциальных призывников сократится приблизительно с 90 тыс. до 60 тыс. лиц, поэтому в окончательный список из 25–30 тыс. человек будет попадать теперь уже каждый второй молодой человек призывного возраста, не обучающийся в высшей школе.



Ежегодно на обязательную военную службу призывают где-то 3,8–4 тысячи молодых людей.



В четверг Сейм также запретил военным-ополченцам быть членами Сейма и советов самоуправлений.



Намечается, что если ополченец, являющийся военным непостоянной военной службы, будет избран членом Сейма или совета самоуправлений, действие договора о военной службе будет считаться остановленным с начала действия политических полномочий.



Договор будет возобновлен на следующий день после остановки полномочий политика.



По данным Министерства охраны края, в Литве более 5 тысяч ополченцев. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: министр обороны, призывник, Раймондас Кароблис, призывной. возраст — статья прочитана 177 раз Комментарии