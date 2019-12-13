Такой ёлке путь за границу закрыт

С приближением праздников Вильнюсский аэропорт нашел необычный способ напомнить пассажирам о запрещенных к провозу вещах – его сотрудники нарядили рождественскую елку из конфискованных ножниц, ножей, игрушечного оружия.
Полуметровая елка, установленная в зоне отбытия, привлекла, как радостно подчёркивают литовские издания, внимание международных СМИ – о ней в эти дни сообщил британский общественный транслятор BBC, французское международное агентство новостей AFP, портал американской газеты New York Post и даже некоторые украинские издания.
"Идея была создать эту ель для внутреннего круга коллег, однако мы надеемся, что ее уже успело увидеть большое число пассажиров, ожидающих проверку безопасности", – сказал в присланном BNS комментарии директор Департамента безопасности оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Видас Кшанас.
"Это прекрасный повод напомнить, что в аэропорту действуют более жесткие багажные правила", – добавил он.
Вильнюсский аэропорт утверждает, что всегда рекомендует пассажирам оставить запрещенные к провозу вещи отдать провожающим, и только в том случае, если у пассажира нет возможности оставить запрещенную вещь еще до проверки, он оказывается в руках специалистов аэропорта.
Чаще всего пассажиры везут баллончики с содержанием газа, однако их нельзя везти ни в ручном, ни в регистрированном багаже. Часто встречаются острые предметы, ножи или даже всякие имитации оружия, отметил В. Кшанас.
Вильнюсский аэропорт утверждает, что всегда рекомендует пассажирам оставить запрещенные к провозу вещи отдать провожающим, и только в том случае, если у пассажира нет возможности оставить запрещенную вещь еще до проверки, он оказывается в руках специалистов аэропорта.
Чаще всего пассажиры везут баллончики с содержанием газа, однако их нельзя везти ни в ручном, ни в регистрированном багаже. Часто встречаются острые предметы, ножи или даже всякие имитации оружия, отметил В. Кшанас.