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Такой ёлке путь за границу закрыт

Фото: 15min.lt




С приближением праздников Вильнюсский аэропорт нашел необычный способ напомнить пассажирам о запрещенных к провозу вещах – его сотрудники нарядили рождественскую елку из конфискованных ножниц, ножей, игрушечного оружия.

Полуметровая елка, установленная в зоне отбытия, привлекла, как радостно подчёркивают литовские издания, внимание международных СМИ – о ней в эти дни сообщил британский общественный транслятор BBC, французское международное агентство новостей AFP, портал американской газеты New York Post и даже некоторые украинские издания.

"Идея была создать эту ель для внутреннего круга коллег, однако мы надеемся, что ее уже успело увидеть большое число пассажиров, ожидающих проверку безопасности", – сказал в присланном BNS комментарии директор Департамента безопасности оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Видас Кшанас.
"Это прекрасный повод напомнить, что в аэропорту действуют более жесткие багажные правила", – добавил он.

Вильнюсский аэропорт утверждает, что всегда рекомендует пассажирам оставить запрещенные к провозу вещи отдать провожающим, и только в том случае, если у пассажира нет возможности оставить запрещенную вещь еще до проверки, он оказывается в руках специалистов аэропорта.

Чаще всего пассажиры везут баллончики с содержанием газа, однако их нельзя везти ни в ручном, ни в регистрированном багаже. Часто встречаются острые предметы, ножи или даже всякие имитации оружия, отметил В. Кшанас.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: таможня, елка, Lietuvos oro uostai
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добавлена сегодня, 13 декабря, 10:00

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