Такой ёлке путь за границу закрыт

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С приближением праздников Вильнюсский аэропорт нашел необычный способ напомнить пассажирам о запрещенных к провозу вещах – его сотрудники нарядили рождественскую елку из конфискованных ножниц, ножей, игрушечного оружия.



Полуметровая елка, установленная в зоне отбытия, привлекла, как радостно подчёркивают литовские издания, внимание международных СМИ – о ней в эти дни сообщил британский общественный транслятор BBC, французское международное агентство новостей AFP, портал американской газеты New York Post и даже некоторые украинские издания.



"Идея была создать эту ель для внутреннего круга коллег, однако мы надеемся, что ее уже успело увидеть большое число пассажиров, ожидающих проверку безопасности", – сказал в присланном BNS комментарии директор Департамента безопасности оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Видас Кшанас. Полуметровая елка, установленная в зоне отбытия, привлекла, как радостно подчёркивают литовские издания, внимание международных СМИ – о ней в эти дни сообщил британский общественный транслятор BBC, французское международное агентство новостей AFP, портал американской газеты New York Post и даже некоторые украинские издания."Идея была создать эту ель для внутреннего круга коллег, однако мы надеемся, что ее уже успело увидеть большое число пассажиров, ожидающих проверку безопасности", – сказал в присланном BNS комментарии директор Департамента безопасности оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Видас Кшанас. "Это прекрасный повод напомнить, что в аэропорту действуют более жесткие багажные правила", – добавил он.



Вильнюсский аэропорт утверждает, что всегда рекомендует пассажирам оставить запрещенные к провозу вещи отдать провожающим, и только в том случае, если у пассажира нет возможности оставить запрещенную вещь еще до проверки, он оказывается в руках специалистов аэропорта.



Чаще всего пассажиры везут баллончики с содержанием газа, однако их нельзя везти ни в ручном, ни в регистрированном багаже. Часто встречаются острые предметы, ножи или даже всякие имитации оружия, отметил В. Кшанас. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: таможня, елка, Lietuvos oro uostai — статья прочитана 191 раз Комментарии