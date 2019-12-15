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В Вильнюсе с новой программой – Борис Гребенщиков и «Аквариум»!

Борис Гребенщиков возвращается в Литву с единственным концертом, который состоится 26 мая на сцене вильнюсского зала «Compensa». По желанию БГ, да и зрителей, в этот раз партер будет стоячий, а сидячие места будут только на балконе.

Только на этом концерте БГ и его группа исполнят особую программу, включающую в себя как золотые хиты, так и интригующие новые песни.

Борис Гребенщиков – не просто знаменитый певец и музыкант. Он ещё и переводчик, писатель, художник, радиоведущий, знаток восточной философии. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовали превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт – почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нём, в сердце остаётся ощущение праздника.
В творчестве «Аквариума» родилась целая эпоха: эпоха свежего воздуха, стихи Гребенщикова заставили думать и взрослеть. Музыка «Аквариума» – бесконечный поиск ответов, на которые и целой жизни мало.

Для своих поклонников Борис Борисович является намного большим явлением, чем просто кумиром. Его считают духовным наставником и предводителем. Культовая фигура русской культуры, отец-основатель советского рока, идеолог молодёжи 70-90-х — сам Гребенщиков без восторга относится к этим заслуженным титулам, предпочитая называть себя «человеком, делающим музыку».

Всего на счету Гребенщикова больше 50 альбомов и около 1000 песен. Бориса Гребенщикова знают не только в России и странах СНГ, но и далеко за рубежом – в Великобритании, Франции, США и других странах.

Вильнюс всегда был особым местом для Бориса Гребенщикова и его коллег по группе! Именно с Литвой связаны многие открытия, приятные встречи, неожиданные повороты в творчестве, доброе и светлое, чем БГ и музыканты щедро делились и делятся с публикой на сцене.

Билеты на единственный концерт Бориса Гребенщикова 26 мая (начало в 19.00) в зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Любая информация о концерте, групповые заявки - по тел. +370 671 76502, +370 645 36403

Информация по всестороннему сотрудничеству: +370 618 01331.
Инф. "ОБЗОРА"
Категории: культура
Ключевые слова: Литва, «АКВАРИУМ», Борис Гребенщиков
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196
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добавлена сегодня, 15 декабря, 17:00

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