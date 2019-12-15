На премьере фильма «Холоп» 🔊 Воспроизвести



Показ состоялся в самом знаменитом кинотеатре Великобритании – легендарном «ODEON Luxe Leicester Square», специально построенном для королевских, мировых и европейских кинопремьер. Первым зрителям фильм представили режиссёр Клим Шипенко, исполнительница одной из главных ролей Мария Миронова, а также продюсеры Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. Для 46-летней Марии Мироновой, которая недавно родила сына, этот выход стал первым после появления малыша на свет.



«Конечно, мне чрезвычайно приятно, что мой фильм открывал Неделю российского кино в Лондоне, – сказал Клим Шипенко. – «Холоп» – это лёгкая семейная история, рассказывающая про отношения отцов и детей и про то, на что родители порой готовы пойти, чтобы попытаться перевоспитать своих отпрысков. А ещё это, наверное, самый «русский» фильм программы, потому что в нём показана не только современная Россия, но и традиционная русская деревня XIX века, то есть наши корни, истоки. Но всё это мы не всерьёз, «Холоп» – это комедия: жанр комфортный и доступный любому зрителю». В Лондоне состоялось торжественное открытие IV Недели российского кино «Russian Film Week», сообщает passion.ru. Фестиваль стартовал мировой премьерой комедии Клима Шипенко «Холоп».Показ состоялся в самом знаменитом кинотеатре Великобритании – легендарном «ODEON Luxe Leicester Square», специально построенном для королевских, мировых и европейских кинопремьер. Первым зрителям фильм представили режиссёр Клим Шипенко, исполнительница одной из главных ролей Мария Миронова, а также продюсеры Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. Для 46-летней Марии Мироновой, которая недавно родила сына, этот выход стал первым после появления малыша на свет.«Конечно, мне чрезвычайно приятно, что мой фильм открывал Неделю российского кино в Лондоне, – сказал Клим Шипенко. – «Холоп» – это лёгкая семейная история, рассказывающая про отношения отцов и детей и про то, на что родители порой готовы пойти, чтобы попытаться перевоспитать своих отпрысков. А ещё это, наверное, самый «русский» фильм программы, потому что в нём показана не только современная Россия, но и традиционная русская деревня XIX века, то есть наши корни, истоки. Но всё это мы не всерьёз, «Холоп» – это комедия: жанр комфортный и доступный любому зрителю». По завершении фильма, принятого британской публикой очень тепло, состоялось оживлённое обсуждение, в котором приняли участие Филип Перкон, Клим Шипенко и Мария Миронова.



Сообщалось, что «Холоп» выйдет на российские экраны 26 декабря.



В литовском прокате картина появится 27 декабря. – Прим. «Garsų pasaulio įrašai». «Garsų pasaulio įrašai» , Инф. «Garsų pasaulio įrašai» Категории: культура Ключевые слова: фильм «Холоп» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 184 раза Комментарии