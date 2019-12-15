Пока родители искали работу... 🔊 Воспроизвести







Полиция сообщила об обнаруженном в Клайпеде трупе младенца. Мать погибшего ребёнка и её сожитель были найдены и задержаны.



Люди, работающие по соседству с домом женщины на улице Миниёс, рассказывают, что не видели её трезвой, даже когда та была беременна, а мужчины к ней наведывались постоянно. Полиция сообщает, что малышку нашли мёртвой в запертой квартире.



Глава полиции Клайпедского округа Альфонсас Мотузас рассказывает, что 8 декабря, в воскресенье, разыскиваемых хватились родственники, которые отправились к ним на квартиру. «Приехавшим родственникам удалось попасть в квартиру. Они и позвонили в полицию», - говорит А.Мотузас.



Тело девочки двух с половиной месяцев на стадии разложения было обнаружено в одной из квартир дома на улице Миниёс. Полиция предполагает, что ребёнка могли оставить дома неделю назад, когда пара уехала искать работу к фермерам, которые жили в другом районе. При первичном осмотре тела ребёнка следов насилия не выявлено. Изначально не было ясно, где находятся родители. Стражи порядка обратились к общественности с просьбой помочь найти мать и её сожителя. Как только было объявлено о розыске, люди стали активно звонить в полицию и сообщать, где они видели женщину с мужчиной. Начато расследование. Полиция сообщила об обнаруженном в Клайпеде трупе младенца. Мать погибшего ребёнка и её сожитель были найдены и задержаны.Люди, работающие по соседству с домом женщины на улице Миниёс, рассказывают, что не видели её трезвой, даже когда та была беременна, а мужчины к ней наведывались постоянно. Полиция сообщает, что малышку нашли мёртвой в запертой квартире.Глава полиции Клайпедского округа Альфонсас Мотузас рассказывает, что 8 декабря, в воскресенье, разыскиваемых хватились родственники, которые отправились к ним на квартиру. «Приехавшим родственникам удалось попасть в квартиру. Они и позвонили в полицию», - говорит А.Мотузас.Тело девочки двух с половиной месяцев на стадии разложения было обнаружено в одной из квартир дома на улице Миниёс. Полиция предполагает, что ребёнка могли оставить дома неделю назад, когда пара уехала искать работу к фермерам, которые жили в другом районе. При первичном осмотре тела ребёнка следов насилия не выявлено. Изначально не было ясно, где находятся родители. Стражи порядка обратились к общественности с просьбой помочь найти мать и её сожителя. Как только было объявлено о розыске, люди стали активно звонить в полицию и сообщать, где они видели женщину с мужчиной. Начато расследование. В тот же день поздно вечером в Кяльмеском районе были задержаны и арестованы женщина 1989 года рождения, мать ребёнка, и её сожитель 1987 г.р. А.Мотузас объяснил, почему в предварительных данных были указаны два разных места задержания. «Они по объявлениям искали работу у фермеров, с ними договорились встретиться в Кретингском районе. Оттуда фермеры привезли их в Кяльмеский район. Супруги жили и в Великобритании, и в Плунге, в Клайпедском районе и в Клайпеде. Здесь прожили пару лет. Квартиру они снимали. Пока нам не удалось найти хозяина квартиры», - говорит А. Мотузас.



После того, как пару задержали, они начали рассказывать об ужасных обстоятельствах произошедшего: малышку оставили после того, как покормили, а та не пришла в себя. От того, совпадут ли выводы медицинских экспертов с результатами опроса, будет зависеть, какое наказание ожидает маму погибшей девочки и сожителя.



Начато досудебное расследование по факту неоказания помощи (статья 144 УК ЛР). Лицо, которое обязано заботиться о пострадавшем, подвергло его опасности, не оказало помощи, когда его жизнь находилась в опасности, хотя имело возможность сделать это, наказывают либо общественными работами, либо штрафом, либо тюремным заключением или лишением свободы сроком до двух лет. Ни один из подозреваемых ранее не был судим.



У женщины был дефицит развития социальных навыков, её ограничили в родительских правах в случае с тремя детьми (2012, 2016 и 2010 года рождения).



Представитель Службы по защите прав детей и усыновлению Клайпедского округа Грета Блютайте рассказала, что эта семья находилась в поле зрения отдела по правам детей. «Этот младенец был четвёртым ребёнком в семье, трое других находятся под постоянной опекой - мать их не получает, - сказала она. Известно, что с женщину обязали завершить курс лечения, её постоянно посещали соцработники, в рабочее время они не зафиксировали каких-либо нарушений прав ребёнка. По словам представителя службы, женщине не хватало социальных навыков, она злоупотреб­ляла алкоголем даже во время беременности, поэтому находилась под надзором. Инф. "ОБЗОРА" , По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: трагедия в Клайпеде Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 166 раз Комментарии