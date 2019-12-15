Пока родители искали работу...

Полиция сообщила об обнаруженном в Клайпеде трупе младенца. Мать погибшего ребёнка и её сожитель были найдены и задержаны.
Люди, работающие по соседству с домом женщины на улице Миниёс, рассказывают, что не видели её трезвой, даже когда та была беременна, а мужчины к ней наведывались постоянно. Полиция сообщает, что малышку нашли мёртвой в запертой квартире.
Глава полиции Клайпедского округа Альфонсас Мотузас рассказывает, что 8 декабря, в воскресенье, разыскиваемых хватились родственники, которые отправились к ним на квартиру. «Приехавшим родственникам удалось попасть в квартиру. Они и позвонили в полицию», - говорит А.Мотузас.
Тело девочки двух с половиной месяцев на стадии разложения было обнаружено в одной из квартир дома на улице Миниёс. Полиция предполагает, что ребёнка могли оставить дома неделю назад, когда пара уехала искать работу к фермерам, которые жили в другом районе. При первичном осмотре тела ребёнка следов насилия не выявлено. Изначально не было ясно, где находятся родители. Стражи порядка обратились к общественности с просьбой помочь найти мать и её сожителя. Как только было объявлено о розыске, люди стали активно звонить в полицию и сообщать, где они видели женщину с мужчиной. Начато расследование.
В тот же день поздно вечером в Кяльмеском районе были задержаны и арестованы женщина 1989 года рождения, мать ребёнка, и её сожитель 1987 г.р. А.Мотузас объяснил, почему в предварительных данных были указаны два разных места задержания. «Они по объявлениям искали работу у фермеров, с ними договорились встретиться в Кретингском районе. Оттуда фермеры привезли их в Кяльмеский район. Супруги жили и в Великобритании, и в Плунге, в Клайпедском районе и в Клайпеде. Здесь прожили пару лет. Квартиру они снимали. Пока нам не удалось найти хозяина квартиры», - говорит А. Мотузас.
После того, как пару задержали, они начали рассказывать об ужасных обстоятельствах произошедшего: малышку оставили после того, как покормили, а та не пришла в себя. От того, совпадут ли выводы медицинских экспертов с результатами опроса, будет зависеть, какое наказание ожидает маму погибшей девочки и сожителя.
Начато досудебное расследование по факту неоказания помощи (статья 144 УК ЛР). Лицо, которое обязано заботиться о пострадавшем, подвергло его опасности, не оказало помощи, когда его жизнь находилась в опасности, хотя имело возможность сделать это, наказывают либо общественными работами, либо штрафом, либо тюремным заключением или лишением свободы сроком до двух лет. Ни один из подозреваемых ранее не был судим.
У женщины был дефицит развития социальных навыков, её ограничили в родительских правах в случае с тремя детьми (2012, 2016 и 2010 года рождения).
Представитель Службы по защите прав детей и усыновлению Клайпедского округа Грета Блютайте рассказала, что эта семья находилась в поле зрения отдела по правам детей. «Этот младенец был четвёртым ребёнком в семье, трое других находятся под постоянной опекой - мать их не получает, - сказала она. Известно, что с женщину обязали завершить курс лечения, её постоянно посещали соцработники, в рабочее время они не зафиксировали каких-либо нарушений прав ребёнка. По словам представителя службы, женщине не хватало социальных навыков, она злоупотребляла алкоголем даже во время беременности, поэтому находилась под надзором.
После того, как пару задержали, они начали рассказывать об ужасных обстоятельствах произошедшего: малышку оставили после того, как покормили, а та не пришла в себя. От того, совпадут ли выводы медицинских экспертов с результатами опроса, будет зависеть, какое наказание ожидает маму погибшей девочки и сожителя.
Начато досудебное расследование по факту неоказания помощи (статья 144 УК ЛР). Лицо, которое обязано заботиться о пострадавшем, подвергло его опасности, не оказало помощи, когда его жизнь находилась в опасности, хотя имело возможность сделать это, наказывают либо общественными работами, либо штрафом, либо тюремным заключением или лишением свободы сроком до двух лет. Ни один из подозреваемых ранее не был судим.
У женщины был дефицит развития социальных навыков, её ограничили в родительских правах в случае с тремя детьми (2012, 2016 и 2010 года рождения).
Представитель Службы по защите прав детей и усыновлению Клайпедского округа Грета Блютайте рассказала, что эта семья находилась в поле зрения отдела по правам детей. «Этот младенец был четвёртым ребёнком в семье, трое других находятся под постоянной опекой - мать их не получает, - сказала она. Известно, что с женщину обязали завершить курс лечения, её постоянно посещали соцработники, в рабочее время они не зафиксировали каких-либо нарушений прав ребёнка. По словам представителя службы, женщине не хватало социальных навыков, она злоупотребляла алкоголем даже во время беременности, поэтому находилась под надзором.