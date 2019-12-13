Литва: о Белорусской АЭС - хоть косвенно

Литва добилась того, чтобы в обязательства по климатическим изменениям Евросоюза было включено косвенное послание Белоруссии о стандартах безопасности на строящейся в Островце атомной электростанции (БелЭАС).
В утвержденных в пятницу ночью в Брюсселе выводах саммита ЕС, которым располагает BNS, говорится, что "оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды". Кто будет определять соответствие, в данном случае трудно понять. Клерки из Брюсселя или всё-таки специалисты из МАГАТЭ?
Но для литовских политиков это, похоже, и не важно.
Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат.
По словам президента Гитанаса Науседы, лидеры ЕС серьезно относятся к озабоченности Литвы по поводу небезопасных проектов, развиваемых по соседству с ЕС.
"Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа, не уточняя и в этот раз, какие же критерии "нечистоты" и "непрогрессивности" использует Вильнюс в таком важном вопросе.
Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.
Мнение же МАГАТЭ литовские политики не замечают принципиально, поскольку оно не подтверждает их претензии к Островцу.
Литовский президент заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями.
"Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа.
"Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.
Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.
Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.
Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.
"Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа, не уточняя и в этот раз, какие же критерии "нечистоты" и "непрогрессивности" использует Вильнюс в таком важном вопросе.
Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.
Мнение же МАГАТЭ литовские политики не замечают принципиально, поскольку оно не подтверждает их претензии к Островцу.
Возражения против Пакета мобильности
Литовский президент заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями.
"Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа.
"Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.
Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.
Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.
Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.