Литва: о Белорусской АЭС - хоть косвенно 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Литва добилась того, чтобы в обязательства по климатическим изменениям Евросоюза было включено косвенное послание Белоруссии о стандартах безопасности на строящейся в Островце атомной электростанции (БелЭАС).



В утвержденных в пятницу ночью в Брюсселе выводах саммита ЕС, которым располагает BNS, говорится, что "оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды". Кто будет определять соответствие, в данном случае трудно понять. Клерки из Брюсселя или всё-таки специалисты из МАГАТЭ?



Но для литовских политиков это, похоже, и не важно.



Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат. В утвержденных в пятницу ночью в Брюсселе выводах саммита ЕС, которым располагает BNS, говорится, что "оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды". Кто будет определять соответствие, в данном случае трудно понять. Клерки из Брюсселя или всё-таки специалисты из МАГАТЭ?Но для литовских политиков это, похоже, и не важно.Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат.



"Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа, не уточняя и в этот раз, какие же критерии "нечистоты" и "непрогрессивности" использует Вильнюс в таком важном вопросе.



Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.



Мнение же МАГАТЭ литовские политики не замечают принципиально, поскольку оно не подтверждает их претензии к Островцу.



Возражения против Пакета мобильности



Литовский президент заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями.



"Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа.



"Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.



Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.



Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.



Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения. По словам президента Гитанаса Науседы, лидеры ЕС серьезно относятся к озабоченности Литвы по поводу небезопасных проектов, развиваемых по соседству с ЕС."Я считаю, что (утвержденное предложение) посылает такой (месседж), (...) что те страны, которые находятся рядом с Евросоюзом, не могут использовать непрогрессивные технологии, либо скажу больше, нечистые технологии, и возможно используя фактор затрат создавать нечестную и несправедливую конкуренцию ЕС", – сказал журналистам президент Г. Науседа, не уточняя и в этот раз, какие же критерии "нечистоты" и "непрогрессивности" использует Вильнюс в таком важном вопросе.Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.Мнение же МАГАТЭ литовские политики не замечают принципиально, поскольку оно не подтверждает их претензии к Островцу.Литовский президент заявил лидерам стран ЕС, что планы сообщества обязать автоперевозчиков возвращать грузовики в свои страны как минимум каждые восемь недель не согласуется с целями борьбы с климатическими изменениями."Требование возвращать грузовики еще больше загрузит дороги, повысит выбросы в атмосферу и создаст всякие прочие нехорошие вещи", – сказал Г. Науседа."Это опасение выразили мы, и тогда некоторые другие государства-члены, их представители, премьеры и президенты сказали это же", – добавил он.Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, Белорусская АЭС, Островец, Гитанас Науседа, БелАЭС — статья прочитана 193 раза Комментарии