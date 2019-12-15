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Эндокринолог Татьяна Башмакова

Вот уже около двух лет в Висагинской больнице работает обаятельный молодой врач-эндо­кринолог Татьяна Леонидовна Башмакова.

Родилась она в Висагинасе, а её родители родом с Украины. Татьяна считает себя скорее литовкой, хотя окончила русскую школу.

С раннего детства Татьяна мечтала стать врачом, потому что всегда перед её глазами был пример сестры, трудившейся доктором в Санкт-Петербурге.

Родители всегда и во всём поддерживали дочь, воспитывая её согласно изречению: «Тяжело в ученье, легко в бою».

Целеустремлённая уроженка Висагинаса поступила в каунасские медицинский университет и академию и вышла из этого вуза спустя 10 лет дипломированным специалистом-эндокринологом. Татьяна выбрала именно эту специальность ещё и потому, что в её собственной семье есть страдающие от заболеваний эндокринной системы.
Во время долгой учёбы молодой врач постоянно практиковалась в больнице родного города и туда же пришла работать.

«Я считаю, что молодёжь должна возвращаться в Висагинас, а не бежать из него, - считает Татьяна, - У нас очень не хватает молодых специалистов, город нуждается в них как никогда».

Прежде в больнице длительное время не было эндокринолога. Многие и сейчас не знают, что он появился.

«Эндокринолог лечит такие заболевания, как сахарный диабет, проблемы щитовидной железы, остеопороз и многие другие часто встречающиеся нарушения желёз внутренней секреции, которые омрачают людям жизнь. Однако при лечении всех этих заболеваний очень важен позитивный настрой самого пациента. Если человек настроен негативно, ему и помочь бывает сложно», - отмечает врач.

Помимо Висагинаса, Т.Баш­макова помогает людям и в других самоуправлениях – в Игналине, Зарасай и хочет ещё расширять свою практику. Записаться на приём к этому врачу можно по будним дням в регистратуре больницы.
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: здоровье
Ключевые слова: в Висагинской больнице
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196
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добавлена сегодня, 15 декабря, 14:20

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