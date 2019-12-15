Приезжайте в Россию за здоровьем!

Анатолий Фесюн: Профессионализм врачей, эффективность лечения, передовые технологии в области курортологии и реабилитации – приоритеты нашего Центра.
Рынок медицинского туризма развивается бурными темпами, и Россия не остаётся в стороне от этого процесса. В 2019 году в нашей стране стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».
Одни из самых перспективных направлений – реабилитация и курортология. Ведущее российское учреждение этого профиля – Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.
На наши вопросы ответил и.о. директора Центра, доктор медицинских наук Анатолий Дмитриевич Фесюн.
- За границей физиотерапевтическое лечение не пользуется такой популярностью, как в России, так что иностранных пациентов к нам привлекают новые неинвазивные методики, такие как вакуум-интерференсная терапия, электростатическая импульсная терапия, общая криотерапия (криосауна). Эти методы успешно применяются при заболеваниях связочного аппарата и опорно-двигательной системы, метаболических нарушениях.
В нашем Центре семь филиалов, расположенных в таких всемирно известных городах, как Кисловодск, Геленджик, Ессентуки, Железноводск. Санаторно-курортное лечение в этих здравницах всегда востребовано и нашими, и иностранными пациентами благодаря климату, хорошо развитой инфраструктуре и отлаженным механизмам работы.
Кроме лечения, мы проводим большую научную работу по изучению природных лечебных ресурсов.
На сегодня наш Центр располагает уникальным оборудованием для механотерапии, физиотерапии, бальнеолечения. У нас работают грамотные специалисты высокого профессионального уровня. Всё перечисленное позволяет достигать поразительных результатов. В качестве примера приведу реабилитацию пациента из Казахстана, который поступил с травмой головного мозга. Он успешно прошёл курс медицинской реабилитации и благодаря усилиям и профессионализму врачей Центра смог значительно улучшить двигательные и речевые функции.
Нелишне будет упомянуть и о таком нашем немаловажном преимуществе, как сравнительно низкая стоимость медицинских услуг. Это позволяет не только получить высококачественную помощь, но и прилично сэкономить. Приезжайте в Россию за здоровьем!
Подробности на сайте: www.russiamedtravel.ru
Кроме лечения, мы проводим большую научную работу по изучению природных лечебных ресурсов.
На сегодня наш Центр располагает уникальным оборудованием для механотерапии, физиотерапии, бальнеолечения. У нас работают грамотные специалисты высокого профессионального уровня. Всё перечисленное позволяет достигать поразительных результатов. В качестве примера приведу реабилитацию пациента из Казахстана, который поступил с травмой головного мозга. Он успешно прошёл курс медицинской реабилитации и благодаря усилиям и профессионализму врачей Центра смог значительно улучшить двигательные и речевые функции.
Нелишне будет упомянуть и о таком нашем немаловажном преимуществе, как сравнительно низкая стоимость медицинских услуг. Это позволяет не только получить высококачественную помощь, но и прилично сэкономить. Приезжайте в Россию за здоровьем!
Подробности на сайте: www.russiamedtravel.ru