Приезжайте в Россию за здоровьем! 🔊 Воспроизвести Анатолий Фесюн: Профессионализм врачей, эффективность лечения, передовые технологии в области курортологии и реабилитации – приоритеты нашего Центра.



Рынок медицинского туризма развивается бурными темпами, и Россия не остаётся в стороне от этого процесса. В 2019 году в нашей стране стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».



Одни из самых перспективных направлений – реабилитация и курортология. Ведущее российское учреждение этого профиля – Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.



На наши вопросы ответил и.о. директора Центра, доктор медицинских наук Анатолий Дмитриевич Фесюн.



- За границей физиотерапевтическое лечение не пользуется такой популярностью, как в России, так что иностранных пациентов к нам привлекают новые неинвазивные методики, такие как вакуум-интерференсная терапия, электростатическая импульсная терапия, общая криотерапия (криосауна). Эти методы успешно применяются при заболеваниях связочного аппарата и опорно-двигательной системы, метаболических нарушениях. Рынок медицинского туризма развивается бурными темпами, и Россия не остаётся в стороне от этого процесса. В 2019 году в нашей стране стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».Одни из самых перспективных направлений – реабилитация и курортология. Ведущее российское учреждение этого профиля – Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.На наши вопросы ответил и.о. директора Центра, доктор медицинских наук Анатолий Дмитриевич Фесюн.- За границей физиотерапевтическое лечение не пользуется такой популярностью, как в России, так что иностранных пациентов к нам привлекают новые неинвазивные методики, такие как вакуум-интерференсная терапия, электростатическая импульсная терапия, общая криотерапия (криосауна). Эти методы успешно применяются при заболеваниях связочного аппарата и опорно-двигательной системы, метаболических нарушениях. В нашем Центре семь филиалов, расположенных в таких всемирно известных городах, как Кисловодск, Геленджик, Ессентуки, Железноводск. Санаторно-курортное лечение в этих здравницах всегда востребовано и нашими, и иностранными пациентами благодаря климату, хорошо развитой инфраструктуре и отлаженным механизмам работы.



Кроме лечения, мы проводим большую научную работу по изучению природных лечебных ресурсов.



На сегодня наш Центр располагает уникальным оборудованием для механотерапии, физиотерапии, бальнеолечения. У нас работают грамотные специалисты высокого профессионального уровня. Всё перечисленное позволяет достигать поразительных результатов. В качестве примера приведу реабилитацию пациента из Казахстана, который поступил с травмой головного мозга. Он успешно прошёл курс медицинской реабилитации и благодаря усилиям и профессионализму врачей Центра смог значительно улучшить двигательные и речевые функции.



Нелишне будет упомянуть и о таком нашем немаловажном преимуществе, как сравнительно низкая стоимость медицинских услуг. Это позволяет не только получить высококачественную помощь, но и прилично сэкономить. Приезжайте в Россию за здоровьем!



Подробности на сайте: www.russiamedtravel.ru Инф. "ОБЗОРА" Категории: здоровье Ключевые слова: Лечение в России Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 71 раз Комментарии