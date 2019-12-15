Трагедия в Йонаве 🔊 Воспроизвести Фото из архива «Jonavos žinios» К 30-летию аварии на йонавском производственном объединении «Азотас»



Йонавское производственное объединение «Азотас» было основано в 1979 году на базе Йонавского завода азотных удобрений. В 1994 году предприятие было приватизировано и сегодня является акционерным обществом «Ахема».



Основной продукцией «Азотаса» являлись: аммиак, метанол, аммиачная селитра, поливинилацетатная эмульсия, карбамидные смолы, карбамид, нитрофоска. Продукция поставлялась во все республики Советского Союза.



20 марта 1989 года в 11 час. 08 мин. на объединении «Азотас», в пяти километрах от г. Йонавы, взорвался изотермический резервуар хранения жидкого аммиака. Возник пожар. На площади в Основной продукцией «Азотаса» являлись: аммиак, метанол, аммиачная селитра, поливинилацетатная эмульсия, карбамидные смолы, карбамид, нитрофоска. Продукция поставлялась во все республики Советского Союза.20 марта 1989 года в 11 час. 08 мин. на объединении «Азотас», в пяти километрах от г. Йонавы, взорвался изотермический резервуар хранения жидкого аммиака. Возник пожар. На площади в 10 000 кв. м разлилось около 7 тысяч тонн жидкого аммиака. Жидкий аммиак снёс защитную ограду и достиг склада нитрофоски, которой там было 24 тонны. Началась химическая реакция разложения нитрофоски при высоких температурах.



Со всех сторон был виден шлейф ядовитого желтоватого дыма, который ветром относило на соседние районы города. Концентрация разных ядовитых веществ в воздухе превышала установленные нормы в 10-100 раз.



Из вредных веществ были установлены следующие: окиси азота, аммиак, хлор, фтористый водород, пентоксид фосфора, нитрозилхлорид, нитрозамин.



В первую очередь поражались органы дыхания и глаза. Происходили химические ожоги кожи, заболевания острым конъюнктивитом, трахеобронхитом, ларингитом, токсической пневмонией. Появлялся кашель, слезились глаза, начинали болеть живот, голова.



Следует отметить, что подобной аварии раньше не случалось не только в Советском Союзе, но и в мире.



Пожарные сигнал об аварии получили в 11 час. 10 минут. На место трагедии сразу прибыли части по охране объекта, пожарные Укмярге, Ширвинтос, Кайшядориса. Позже подключились пожарные Каунаса и Вильнюса. Были задействованы части Прибалтийского военного округа и гражданской обороны. Помогали пожарные Белоруссии и Латвии. Прибыли специалисты из Москвы во главе с министром по производству минеральных удобрений Н.Ольшанским.



Опасен был не столько пожар, сколько пары аммиака и продукты разложения нитрофоски. Эффективных средств защиты от них не было, ведь в этой ситуации не годятся ни респираторы, ни обычные противогазы.



Безопасно можно было работать, только используя кислородно-изоляционные противогазы (КИП). В них к органам дыхания подаётся кислородно-воздушная смесь из специального баллона.



Единственным выходом из такого положения была эвакуация населения. Такое решение и было принято. Служба гражданской обороны обратилась по радио и телевидению с таким обращением: «Жителям, попавшим в зону загрязнения, без паники закрыть плотно квартиры и использовать для защиты органов дыхания влажные повязки».



Заражённой оказалась площадь в 600 кв. км. Было эвакуировано население г. Йонавы и окрестных районов. Всего 37 тысяч человек. Случаев нарушения общественного правопорядка замечено не было.



Пострадали окрестности Букониса, Маркутишкяй, Упнинкай в Йонавском районе, Дестува, Вепряй в Укмяргском районе, Шета в Кедайнском районе, Гялвонай в Ширвинтском районе.



Эвакуированные жители распределялись по заводским и фабричным профилакториям и другим пригодным для временного проживания помещениям.



Ликвидировать химическую реакцию на складе нитрофоски можно было, только используя большое количество воды. Этим и занимались пожарные, посменно меняя друг друга. Всего был задействован 821 пожарный, из них серьёзно пострадали 140 человек. Общее количество ликвидаторов этой катастрофы составило 2400 человек.



Химическая реакция на хранилище нитрофоски была ликвидирована 22 марта около 20 часов, отдельные её очаги – к 13 часам 23 марта.



Из-за взрыва резервуара с жидким аммиаком погибло 6 человек: электрик Йонавского строительного треста А.Гудавичюс, работники цеха нитрофоски – аппаратчик Р.Венскус, электромонтёр В.Савин, работники управления «Союзпроммонтаж» электросварщик В.Эргардт, дефектоскопист И.Тихоненко, слесарь-монтажник С.Тихонов.



Непосредственно после взрыва пострадали 57 человек, 42 из них были госпитализированы.



Понесли потери и пожарные. Погиб командир отделения, сержант внутренней службы, вильнюсец Генрих Наркевич.



Следует отметить, что к действиям пожарных ни у кого не было претензий.



Хотя все много и самоотверженно работали, главной бедой были недостаток информации и нерешительность ответственных руководящих работников, отсутствие единого руководства.



Начальник Управления противопожарной охраны Литовской ССР полковник И.Баранов отметил плохое обеспечение пожарных спецодеждой, фонарями, противогазами, переговорными устройствами. При подаче команды голосом приходилось снимать маску.



По мнению комиссии, образованной постановлением Совета Министров Литовской ССР от 28 марта 1989 года, главной причиной аварии являлся плохой проект изотермического хранилища жидкого аммиака, ненадёжные конструкционные решения.



Выступая в Верховном Совете Литовской ССР, ведущий специалист Вильнюсского инженерно-строительного института профессор Антанас Кудзис был категоричен: «Авария произошла из-за грубых конструктивных и расчётных ошибок в проекте. Так, например, поверхность хранилища жидкого аммиака имеет площадь около 800 кв.м, а клапан, который вверху регулирует давление, в диаметре – 15 см. Как говорится, «курам на смех». Поэтому нужно было только рассчитать, когда произойдёт авария. Подсчёты показывают, что это должно было произойти после пятидесятикратного полного наполнения и опорожнения. Так и случилось».



Из числа проверенных граждан на июль 1989 года пострадало 658 человек. Для их лечения, а также для отдыха ликвидаторов, были выделены 800 путёвок в санатории и дома отдыха.



Убытки, причинённые аварией, составили 4,6 млн рублей. Другие прямые и косвенные потери - 3,98 млн рублей.



Производственное объединение «Азотас» из 50 000 рублей компенсации, которую выделило Министерство удобрений СССР для участников ликвидации аварии, пожарным выделило 25 000 рублей. Этих денег не хватило. Поэтому Совет Министров Литовской ССР разрешил использовать 60 000 рублей из сэкономленного фонда пожарных.



16 августа 1989 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За отвагу и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий аварии и пожара на Йонавском производственном объединении «Азотас», наградить:



орденом Красного Знамени: Наркевича Генриха Владиславовича, сержанта внутренней службы (посмертно);



орденом Красной Звезды: Баранова И.А, полковника внутренней службы, Бисигирскиса И.С., старшего сержанта внутренней службы, Кемежиса З.В., подполковника внутренней службы, Кремнева М.О., рядового внутренней службы, Максимчука В.М., полковника внутренней службы;



орденом «За личное мужество»: Воробьёва С.Д., Демидова Ф.М., Зулонаса К.К., Марцинкевича С.С., Онисимова А.Е., Рачкаускаса А.А., Чеслявичюса С.С., Шахова Е.М., Янушявичюса А.;



медалью «За отвагу»: Адомайтиса Р.И., Антоненко В.С., Вайткявичюса В.С., Венсловаса К.А., Войнюша В.С., Козела М.К., Кругляковаса А.К., Римкуса В.П., Тарбеева С.Н., Улдукиса Э.К.



медалью «За трудовую доблесть»: Бучиса В.П., Каенаса К.К., Козлова С.В.



Указ подписал Председатель Верховного Совета Советского Союза Михаил Горбачёв. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Авария на йонавском производственном объединении «Азотас» в 1989 году Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 87 раз Комментарии