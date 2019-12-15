Китай предлагает Литве беспроигрышную стратегию открытости 🔊 Воспроизвести На вопросы газеты «Обзор» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Литовской Республике ШЕН ЖИФЕЙ



- Как бы Вы охарактеризовали внешнеэкономическую политику Китая по отношению к Литве? Каковы приоритеты в этой политике, на что бы Вы обратили внимание, объясняя это жителям Литвы?



- Китай придерживается беспроигрышной стратегии открытости, продвижения торговли и либерализации инвестиций. Китай и Литва разделяют консенсус и общую позицию в защите открытости, многосторонности и свободной торговли. Китай готов приложить совместные с Литвой усилия для развития прагматичного сотрудничества в различных областях, чтобы повысить уровень экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и достичь беспроигрышных результатов и общего процветания. - Китай придерживается беспроигрышной стратегии открытости, продвижения торговли и либерализации инвестиций. Китай и Литва разделяют консенсус и общую позицию в защите открытости, многосторонности и свободной торговли. Китай готов приложить совместные с Литвой усилия для развития прагматичного сотрудничества в различных областях, чтобы повысить уровень экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и достичь беспроигрышных результатов и общего процветания.



Китай также является третьим по объёму импортёром лазеров литовского производства. Кроме того, транспортная инфраструктура Литвы может играть более важную роль в грузовых перевозках между Китаем и Европой. По-прежнему существует большой потенциал сотрудничества в области финансовых технологий, инфраструктуры, биотехнологий и электроники, который необходимо использовать и исследовать.



Для литовских компаний, которые думают о выходе на китайский рынок, мы хотели бы дать несколько советов. Во-первых, обратитесь за консультацией и помощью к торгово-экономическому отделу Посольства, а также к руководителям литовских предприятий, в Китайскую торговую палату, Деловой совет Литвы и Китая и MITA, которые в этой или иной степени работают с рынком Китая.



Во-вторых, участвуйте в крупных торговых ярмарках в Китае, которые направлены на продвижение импорта из зарубежных стран, таких как China International Import Expo в Шанхае (ежегодно в ноябре) и China-CEEC Expo в Нинбо (ежегодно в июне).



В-третьих, используйте национальную учётную запись Литвы FOCUS ONT литовского бизнеса и Литовский национальный павильон на одной из крупнейших платформ электронной коммерции Китая Kaola.



- Китайский бизнес проявил большой интерес к Клайпедскому порту, но не нашёл взаимопонимания в этом случае со стороны власти Литвы.



Какова ситуация сейчас? Может быть, в Латвии отношение к китайским инвестициям в латвийские порты несколько иное?



- В Клайпедском порту China Merchants Group изучает возможность строительства глубоководной гавани в Клайпеде совместно с KCT, местной портовой компанией, в течение последних двух или трёх лет. Порт мог бы служить центром распределения грузов в Балтийском регионе и значительно повысить конкурентоспособность Клайпеды по сравнению с другими портами в соседних странах. Это также самый прямой маршрут для грузов в/из белорусско-китайской индустриального парка Великий Камень, значительной частью акций которого владеет China Merchants Group.







Инвестициям нужна дружеская атмосфера и справедливое отношение. Всегда есть другие варианты для китайской компании и других портов в регионе, которые заинтересованы в сотрудничестве с китайской компанией на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.



- Что можно назвать основными достижениями в китайско-литовских отношениях за последние годы и что можно назвать самыми важными событиями, которые состоятся в следующем году? Дальнейшее развитие проекта Шёлкового пути, например?



- Китайско-литовские отношения призваны принести ощутимую пользу как нашим странам, так и народам. Мы согласны с недавним заявлением в письме президента Литвы Гитанаса Науседы на имя президента КНР Си Цзиньпина, в котором отмечается, что Китай и Литва поддерживают широкие динамичные отношения, начиная от организаций системы Организации Объединённых Наций, диалога между Европейским союзом и Китаем и формата 17 + 1 до взаимного сотрудничества, выгодных деловых и торговых соглашений, контактов между людьми, научных и культурных обменов.



Бывший президент Литвы Д.Грибаускайте по приглашению президента Си Цзиньпина посетила первую Китайскую международную выставку импорта в Шанхае и встретилась с Си Цзиньпином, чтобы наметить новые принципы двустороннего экономического сотрудничества на самом высоком политическом уровне, открыв новую главу китайско-литовских отношений.



Усилиями обеих сторон экспорт литовской сельскохозяйственной продукции в Китай является направлением, в котором был достигнут значительный прогресс в использовании потенциала двустороннего сотрудничества. Был подписан целый ряд протоколов, включая экспорт литовской рыбы, молочных продуктов, замороженной говядины, пшеницы и т. д.



Недавно в список экспорта было добавлено ещё 6 видов рыбы, и одному литовскому производителю говядины было разрешено экспортировать замороженную говядину в Китай.



Что касается двусторонней торговли между Китаем и Литвой, то 2018 год стал важной вехой. По данным китайской статистики, объём двусторонней торговли впервые превысил 2 миллиарда долларов США. Он достиг 2,9 млрд долларов, в том числе экспорт Литвы в Китай составил 331 млн долларов, увеличившись более чем на 30%.



Что касается культурного обмена и общения, то в Литве проводится ряд мероприятий, знакомящих с богатой и разнообразной китайской культурой большое количество литовцев.



Традиционные китайские фестивали, такие, как весенний праздник, фестиваль лодок-драконов и день осеннего равноденствия, отмечаются, чтобы поделиться с литовским народом радостью и любовью к жизни.



В Литве круглый год проходят выставки фотографии, китайской живописи, каллиграфии, а также фестивали китайских фонариков, которые представляют уникальный опыт китайской культуры. Блестящие выступления литовского симфонического оркестра и балетной труппы прошли с большим успехом и привлекли многочисленных поклонников в Китае.



Что касается 2020 года, то Китай собирается провести в Пекине 9-й саммит Китая и стран Центральной и Восточной Европы (China-CEE, Central and Eastern European Countries, также 17+1, ранее 16+1), и в нём примет участие президент Си Цзиньпин.



Мы будем рады приезду президента Литвы Гитанаса Науседы на саммит в следующем году. Мы надеемся на большой вклад Литвы в сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в целом для взаимной выгоды. Являясь стабильным двигателем глобального роста и огромного рынка с безграничными возможностями, Китай привлекает компании и инвестиции со всего мира. Литовские предприятия также всё больше заинтересованы в поиске возможностей и расширении экспорта на китайский рынок. Органические сельскохозяйственные и пищевые продукты из Литвы завоевали популярность среди китайских потребителей. Учитывая быстрый рост экономики Китая и рост среднего класса, спрос на высококачественные продукты питания будет продолжать расти.Китай также является третьим по объёму импортёром лазеров литовского производства. Кроме того, транспортная инфраструктура Литвы может играть более важную роль в грузовых перевозках между Китаем и Европой. По-прежнему существует большой потенциал сотрудничества в области финансовых технологий, инфраструктуры, биотехнологий и электроники, который необходимо использовать и исследовать.Для литовских компаний, которые думают о выходе на китайский рынок, мы хотели бы дать несколько советов. Во-первых, обратитесь за консультацией и помощью к торгово-экономическому отделу Посольства, а также к руководителям литовских предприятий, в Китайскую торговую палату, Деловой совет Литвы и Китая и MITA, которые в этой или иной степени работают с рынком Китая.Во-вторых, участвуйте в крупных торговых ярмарках в Китае, которые направлены на продвижение импорта из зарубежных стран, таких как China International Import Expo в Шанхае (ежегодно в ноябре) и China-CEEC Expo в Нинбо (ежегодно в июне).В-третьих, используйте национальную учётную запись Литвы FOCUS ONT литовского бизнеса и Литовский национальный павильон на одной из крупнейших платформ электронной коммерции Китая Kaola.- В Клайпедском порту China Merchants Group изучает возможность строительства глубоководной гавани в Клайпеде совместно с KCT, местной портовой компанией, в течение последних двух или трёх лет. Порт мог бы служить центром распределения грузов в Балтийском регионе и значительно повысить конкурентоспособность Клайпеды по сравнению с другими портами в соседних странах. Это также самый прямой маршрут для грузов в/из белорусско-китайской индустриального парка Великий Камень, значительной частью акций которого владеет China Merchants Group.Как мы узнали от представителя China Merchants Group, они много лет работали над проектом, но не получили ответной реакции соответствующих литовских организаций и потому не достигли большого прогресса в проекте. Это экологичный бизнес-проект, и он стал бы успешным и полезным для обеих стран. Однако мы не видим здесь людей, которые верят в стратегическую важность для Литвы наличия глубоководного порта в Клайпеде. Хуже того, некоторые даже воспринимают проект как потенциальную угрозу для Литвы, или воспринимают Китай в целом как угрозу.Инвестициям нужна дружеская атмосфера и справедливое отношение. Всегда есть другие варианты для китайской компании и других портов в регионе, которые заинтересованы в сотрудничестве с китайской компанией на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.- Китайско-литовские отношения призваны принести ощутимую пользу как нашим странам, так и народам. Мы согласны с недавним заявлением в письме президента Литвы Гитанаса Науседы на имя президента КНР Си Цзиньпина, в котором отмечается, что Китай и Литва поддерживают широкие динамичные отношения, начиная от организаций системы Организации Объединённых Наций, диалога между Европейским союзом и Китаем и формата 17 + 1 до взаимного сотрудничества, выгодных деловых и торговых соглашений, контактов между людьми, научных и культурных обменов.Бывший президент Литвы Д.Грибаускайте по приглашению президента Си Цзиньпина посетила первую Китайскую международную выставку импорта в Шанхае и встретилась с Си Цзиньпином, чтобы наметить новые принципы двустороннего экономического сотрудничества на самом высоком политическом уровне, открыв новую главу китайско-литовских отношений.Усилиями обеих сторон экспорт литовской сельскохозяйственной продукции в Китай является направлением, в котором был достигнут значительный прогресс в использовании потенциала двустороннего сотрудничества. Был подписан целый ряд протоколов, включая экспорт литовской рыбы, молочных продуктов, замороженной говядины, пшеницы и т. д.Недавно в список экспорта было добавлено ещё 6 видов рыбы, и одному литовскому производителю говядины было разрешено экспортировать замороженную говядину в Китай.Что касается двусторонней торговли между Китаем и Литвой, то 2018 год стал важной вехой. По данным китайской статистики, объём двусторонней торговли впервые превысил 2 миллиарда долларов США. Он достиг 2,9 млрд долларов, в том числе экспорт Литвы в Китай составил 331 млн долларов, увеличившись более чем на 30%.Что касается культурного обмена и общения, то в Литве проводится ряд мероприятий, знакомящих с богатой и разнообразной китайской культурой большое количество литовцев.Традиционные китайские фестивали, такие, как весенний праздник, фестиваль лодок-драконов и день осеннего равноденствия, отмечаются, чтобы поделиться с литовским народом радостью и любовью к жизни.В Литве круглый год проходят выставки фотографии, китайской живописи, каллиграфии, а также фестивали китайских фонариков, которые представляют уникальный опыт китайской культуры. Блестящие выступления литовского симфонического оркестра и балетной труппы прошли с большим успехом и привлекли многочисленных поклонников в Китае.Что касается 2020 года, то Китай собирается провести в Пекине 9-й саммит Китая и стран Центральной и Восточной Европы (China-CEE, Central and Eastern European Countries, также 17+1, ранее 16+1), и в нём примет участие президент Си Цзиньпин.Мы будем рады приезду президента Литвы Гитанаса Науседы на саммит в следующем году. Мы надеемся на большой вклад Литвы в сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в целом для взаимной выгоды. Инф. "ОБЗОРА" Категории: политика Ключевые слова: Литва, Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 114 раз Комментарии