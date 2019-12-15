Язык ненависти по отношению к людям, страдающим недугом, – всё ещё часто встречающееся явление 🔊 Воспроизвести Громко прозвучавший протест жителей Жежмаряй против основания в этом городке центра опеки для людей, страдающих умственными недугами, вызвал появление множества отрицательных комментариев в адрес людей с недугом. Этот и подобные ему случаи, просочившиеся в информационное пространство, продемонстрировали, что наша общественность на людей с недугом довольно часто реагирует негативно.



Недостаток знаний



По словам заведующей Отделом мониторинга и экспертизы публичной информации Службы инспектора журналистской этики (СИЖЭ) Алёны Гайдарович, негативные реакции на людей с определёнными недугами зачастую обусловлены недостатком знаний.



«На организуемых нами курсах мы довольно часто замечаем, что люди, как правило, руководствуются не имеющими под собой никакого основания мифами о некоторых членах нашего общества, и люди с недугом – не исключение, особенно если речь идёт об умственном недуге. В обществе царит предубеждение, что такие люди могут представлять угрозу. Тем не менее, никто даже не пытается выяснить истинное положение вещей», – говорит юрист.



«С одной стороны, хорошо, что эта история всплыла на поверхность, и все мы увидели, что происходит, получили возможность проверить и своё отношение к людям с умственным недугом. Как бы мы реагировали на такое по соседству с нами? К сожалению, негатива в комментариях к статьям было очень много. Похоже, зачастую авторы отрицательных отзывов даже не задумывались, о каком именно умственном недуге идёт речь. Некоторые комментарии просто источали ненависть. Не радует и то, что комментаторы порой совершенно не задумывались о том, что говорят на языке ненависти. Мы с этим сталкиваемся довольно часто», – рассказывает А. Гайдарович.



Мы не в силах понять?



«Негативные реакции превращаются в язык ненависти, и это представляет опасность для всех нас, а не только для тех социальных групп, на которые они направлены. Ненависть – это сигнал тревоги для каждого члена общества. Иногда, увы, это выглядит настолько повседневным, что редко кто-то из нас задумается – а не стал ли он носителем языка ненависти.



Например, возьмём нетерпимость водителей к двигающемуся по проезжей части инвалиду в коляске. Они сигналят, бросают реплики, не думая о том, что этот человек едет именно здесь потому, что бортики тротуаров слишком высоки, и он просто не в силах на них въехать. Такое поведение окружающих может заставить человека уйти в себя, избегать появления на людях. А ведь беда может случиться с любым членом общества, и его недуг, национальная принадлежность, цвет кожи, вероисповедание или даже пол может раздражать остальных. Вот какие реальные угрозы таит в себе язык враждебности», – предупреждает А. Гайдарович.



Как же себя вести, заметив подобные случаи?



Если вы заметите случаи высказываний на языке ненависти, то крайне важно, чтобы вы отреагировали на них, уверены представители СИЖЭ.



«Чем больше равнодушия к заявлениям или комментариям такого рода проявляется в публичном пространстве, тем меньше внимания уделяется превенции распространения языка ненависти. Поэтому мы просим всех заметивших подобные проявления языка ненависти не только сообщать о них нам, но и обращаться в редакции порталов, которые публикуют тексты на такие темы. Так же следует поступать и с комментариями в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, по­ощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Рес­публики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией.



Служба инспектора по журналистской этике



Публикация финансируется в рамках Программы соблюдения прав, равенства и гражданства Еврoсоюза 2014–2020 гг.



В данной публикации выражается мнение автора, на которого ложится вся ответственность за содержание.



Европейская Комиссия не принимает на себя никакой ответственности за возможное использование представленной здесь информации. И, как она утверждает, случай в Жежмаряй Кайшядорского района, когда местные жители выступили резко против строительства дома для людей с умственными и психическими недугами, прекрасно это продемонстрировал.«С одной стороны, хорошо, что эта история всплыла на поверхность, и все мы увидели, что происходит, получили возможность проверить и своё отношение к людям с умственным недугом. Как бы мы реагировали на такое по соседству с нами? К сожалению, негатива в комментариях к статьям было очень много. Похоже, зачастую авторы отрицательных отзывов даже не задумывались, о каком именно умственном недуге идёт речь. Некоторые комментарии просто источали ненависть. Не радует и то, что комментаторы порой совершенно не задумывались о том, что говорят на языке ненависти. Мы с этим сталкиваемся довольно часто», – рассказывает А. Гайдарович.«Негативные реакции превращаются в язык ненависти, и это представляет опасность для всех нас, а не только для тех социальных групп, на которые они направлены. Ненависть – это сигнал тревоги для каждого члена общества. Иногда, увы, это выглядит настолько повседневным, что редко кто-то из нас задумается – а не стал ли он носителем языка ненависти.Например, возьмём нетерпимость водителей к двигающемуся по проезжей части инвалиду в коляске. Они сигналят, бросают реплики, не думая о том, что этот человек едет именно здесь потому, что бортики тротуаров слишком высоки, и он просто не в силах на них въехать. Такое поведение окружающих может заставить человека уйти в себя, избегать появления на людях. А ведь беда может случиться с любым членом общества, и его недуг, национальная принадлежность, цвет кожи, вероисповедание или даже пол может раздражать остальных. Вот какие реальные угрозы таит в себе язык враждебности», – предупреждает А. Гайдарович.Если вы заметите случаи высказываний на языке ненависти, то крайне важно, чтобы вы отреагировали на них, уверены представители СИЖЭ.«Чем больше равнодушия к заявлениям или комментариям такого рода проявляется в публичном пространстве, тем меньше внимания уделяется превенции распространения языка ненависти. Поэтому мы просим всех заметивших подобные проявления языка ненависти не только сообщать о них нам, но и обращаться в редакции порталов, которые публикуют тексты на такие темы. Так же следует поступать и с комментариями в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.Что такое разжигание ненависти?Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, по­ощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.В Конституции Литовской Рес­публики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией. Инф. "ОБЗОРА" , По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Свобода слова и язык ненависти Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 122 раза Комментарии