Процесс покупки автомобиля усложнится 🔊 Воспроизвести







Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств.



Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учёта владельцев транспортных средств (TPSAS).



Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в «Regitrа» покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать ещё незарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.



Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.



В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение - от 440 до 600 евро. Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учёта владельцев транспортных средств (TPSAS).Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в «Regitrа» покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать ещё незарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение - от 440 до 600 евро. ru.delfi.lt Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: автомобиль, учёт, борьба с фиктивными сделками Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 161 раз Комментарии