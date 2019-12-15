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Процесс покупки автомобиля усложнится
Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств.
Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учёта владельцев транспортных средств (TPSAS).
Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в «Regitrа» покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать ещё незарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.
Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.
В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение - от 440 до 600 евро.
ru.delfi.lt
Категории: авто, в странах Балтии
Ключевые слова: автомобиль, учёт, борьба с фиктивными сделками
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196
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