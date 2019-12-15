Сердито, но дёшево ли? 🔊 Воспроизвести Реплика



Фото: vilnius.lt



Так, столичный муниципалитет уже выделил 74 тысячи (!) евро на установку фанерных заборчиков, призванных защитить от соли 550 деревьев, которые растут на самых центральных улицах и проспектах литовской столицы.



Всем хорошо известно, что соль (хлорид натрия; NaCl) – крайне активное вещество, которое не только приводит к коррозии металлических труб, мостов, автотранспортных средств, попадает в подземные воды, почву и реки, вызывает аллергию, вредит историческим памятникам, обуви и одежде людей, лапам животных, но также способно разъесть подземные коммуникации. При этом ионы натрия и хлора (и те и другие вредны в больших концентрациях) в землю всё равно попадут. Вильнюсское городское само­управление, похоже, претендует на получение альтернативной «Шнобелевской премии» (англ. Ig Nobel Prize; шутливая премия за необычные исследования и достижения) в области экологии.Так, столичный муниципалитет уже выделил 74 тысячи (!) евро на установку фанерных заборчиков, призванных защитить от соли 550 деревьев, которые растут на самых центральных улицах и проспектах литовской столицы.Всем хорошо известно, что соль (хлорид натрия; NaCl) – крайне активное вещество, которое не только приводит к коррозии металлических труб, мостов, автотранспортных средств, попадает в подземные воды, почву и реки, вызывает аллергию, вредит историческим памятникам, обуви и одежде людей, лапам животных, но также способно разъесть подземные коммуникации. При этом ионы натрия и хлора (и те и другие вредны в больших концентрациях) в землю всё равно попадут. По утверждению чиновников городского самоуправления, столичные власти неустанно работают «над поиском решений, которые позволят более эффективно обслуживать улицы, тротуары и общественные места, уменьшая при этом воздействие на окружающую среду, транспорт и инфраструктуру» города. Про обувь горожан, естественно, ничего не говорится. Зато утверждается, что, дескать, «снег на улицах Вильнюса устраняется, как и в других европейских странах – Австрии, Германии, Нидерландах и Финляндии, с помощью соли». Но это расходится с действительностью: после долгих научных исследований в Европе практически полностью отказались от использования химических реагентов – и перешли на экологичные и экономичные каменную крошку и гравий.



Тем не менее, в Вильнюсе продолжают посыпать улицы солью (хотя надо признать, что в последние годы на смену поваренной соли всё чаще приходит солевой раствор – который, кстати, вызывает ещё более сильную коррозию металлов).



Вильнюсские чиновники с нескрываемой гордостью сообщают: «Для сравнения – если в зимний период в 2007-2013 годах расходовалось около 18 тысяч тонн соли, то с началом использования солевых растворов в 2013-2019 гг. – всего 14 тысяч тонн»!



Кстати, в соседнем Минске лунки вокруг деревьев, растущих вдоль проезжей части улиц, закрывают на зиму обычной пластиковой плёнкой.



Дёшево и надёжно. Владас ЛЮБАРТАС , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Вильнюсское городское само­управление, Ig Nobel Prize Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 172 раза Комментарии