Тут пришла тётя Вера... И напомнила про логику 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Недавно тётя Вера заглянула к нам, когда я, разыскивая один старый документ, наткнулся на свою студенческую зачётку. Прошло уже более трёх десятков лет, как мне её вручили на добрую память, а я ещё помню обстоятельства многих зачётов и экзаменов, зафиксированных в зачётке.



Вот, например, зачёт по логике. Помнится, к тому времени я как студент успел обнаглеть в достаточной степени, чтобы явиться на зачёт, прочитав лишь 32 страницы учебника. И сдал! Вот только, правда, тот зачёт как бы заверяет, что у данного «студиозуса» с логикой всё нормально, а на самом деле, как не раз с той поры показывала жизнь, моё логическое мышление порой даёт сбои. Или это жизнь так говорила о том, что логика в учебнике и в жизни не всегда совпадают? Вот, например, зачёт по логике. Помнится, к тому времени я как студент успел обнаглеть в достаточной степени, чтобы явиться на зачёт, прочитав лишь 32 страницы учебника. И сдал! Вот только, правда, тот зачёт как бы заверяет, что у данного «студиозуса» с логикой всё нормально, а на самом деле, как не раз с той поры показывала жизнь, моё логическое мышление порой даёт сбои. Или это жизнь так говорила о том, что логика в учебнике и в жизни не всегда совпадают? - Что ты там такое интересное нашёл? – поинтересовалась соседка, и я ей рассказал о своих размышлениях, навеянных зачётом по логике.



- Ну, ты по этому поводу, как сейчас говорят, можешь не париться. Вот, например, министр нашей энергетики обратился к Еврокомиссии, чтобы та как можно скорее призвала Минск реализовать все рекомендации по стресс-тестам Белорусской АЭС ещё до её ввода в эксплуатацию. Логично было бы, если бы понас Вайчюнас поднял вопрос о присмотре Еврокомиссии (кстати, а кто конкретно, какие службы или политики, или, может, специалисты-атомщики в ЕК отвечают за ядерную безопасность в ЕС и рядом с евросоюзными границами?) за всеми АЭС. А так, получается, что уже почти построенная АЭС в Финляндии нас не интересует, про будущие АЭС в Польше мы даже не заикаемся, а Чернобыль ведь показал, что ядерному облаку и тысячи километров не расстояние, - неожиданно углубилась в технические тонкости народный политолог.



- Вообще-то, да, с логикой у наших политиков не всегда лады. Даже наш президент недавно выстроил довольно любопытную логическую цепочку: сначала он заявил, что Россия является угрозой чуть ли не для всего мира, а затем сказал, что Вильнюс готов стать посредником в диалоге НАТО и России, - напомнил я.



- А вот тут-то как раз всё логично. Вспомни, как наши руководители посредничали в Киеве – всякий раз против того, кто им сильно не нравился. И тут тоже всё наперёд ясно, что это будет за посредничество: одна сторона диктует, посредник передаёт приказы, а вторая сторона должна услужливо всё выполнять, - поправила меня соседка.



- А я как раз вспомнил ещё один пример «видового разнообразия» в политической логике. Не так давно один из литовских порталов обвинил проживающего в Висагинасе специалиста-ядерщика в том, что тот подтвердил безопасность Белорусской АЭС, не посещая Островец. Любопытно, что литовские политики только тем и занимаются: говорят об угрозе БелАЭС, не посещая её, и никого в Литве это не смущает, - добавил я.



- Но зачёты по логике у всех таких критиков, наверное, есть, - предположила тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, Белорусская АЭС, Островец, БелАЭС, логика Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 141 раз Комментарии